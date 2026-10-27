Thông tin mới về đề án thành lập 29 phường thuộc TP.HCM

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn công tác và ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng chủ trì buổi làm việc.

Tại đây, đoàn công tác nghe báo cáo kết quả khảo sát tại 29 xã dự kiến thành lập phường. Theo ý kiến của các địa phương, việc thành lập phường là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và phục vụ người dân được tốt hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết Thành phố sẽ khẩn trương rà soát, tiếp thu tối đa các nội dung được đoàn công tác góp ý với tinh thần cao nhất. Trong quá trình xây dựng đề án thành lập 29 phường, Thành phố vẫn đang "vừa làm, vừa hoàn thiện, vừa tiếp tục điều chỉnh".

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm dự kiến tại kỳ họp cuối tháng 10, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND TP.HCM thông qua Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; trong đó xác định rõ các khu đô thị, vùng đô thị của 29 xã nêu trên.

Cũng theo ông Cường, hiện trạng TP.HCM trước sáp nhập có các đô thị là thị trấn, thành phố đô thị loại II, nhưng sau sắp xếp thành mô hình phường và xã. Vì vậy, Thành phố sẽ tính toán công tác quy hoạch phù hợp cho từng địa phương, đảm bảo khuôn khổ quy hoạch tổng thể.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đánh giá cao công tác chuẩn bị của TP.HCM trong việc rà soát, đề xuất thành lập các phường theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Ông đề nghị Thành phố tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, rà soát kỹ các tiêu chí về dân số, diện tích, tỷ lệ đô thị hóa và sự phù hợp với quy hoạch; đồng thời cập nhật, bổ sung các nội dung liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề án.

Trong quá trình xây dựng đề án, Thành phố cần chú trọng đánh giá chất lượng đô thị sau khi chuyển từ xã lên phường. Việc đánh giá cần gắn với điều kiện thực tế tại từng địa bàn, qua đó bảo đảm các đơn vị hành chính mới được thành lập phù hợp với yêu cầu quản lý và định hướng phát triển của Thành phố.

29 xã được HĐND TP.HCM tán thành để thành lập phường tại kỳ họp thứ tư, ngày 27-8, gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn, Ngãi Giao.