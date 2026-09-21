Thông tin mới thương vụ nhà đầu tư Nhật 'thâu tóm' Tập đoàn Thiên Long

Thị phần bút viết, giá bán và chiết khấu vào diện giám sát

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương vừa công bố quyết định về việc tập trung kinh tế có điều kiện đối với thương vụ giữa Synergy Investing Asia Pte. Ltd., Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và 5 cá nhân sở hữu.

Theo đó, giao dịch được thực hiện theo hình thức mua lại doanh nghiệp. Thương vụ được phép thực hiện, song các bên phải tuân thủ một loạt điều kiện nhằm kiểm soát tác động tới cạnh tranh và tăng cường những tác động tích cực sau giao dịch.

Cụ thể, nhóm doanh nghiệp phải theo dõi thị phần hằng năm trên thị trường sản phẩm bút viết trong phạm vi toàn quốc; giá mua, giá bán trung bình theo từng thời kỳ của các sản phẩm bút viết cho đại lý, nhà phân phối và khách hàng.

Chính sách chiết khấu thương mại và các chương trình hỗ trợ bán hàng dành cho hệ thống phân phối, khách hàng và người tiêu dùng cũng phải được tổng hợp. Các thông tin này sẽ được báo cáo khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu.

Ngoài ra, nhóm doanh nghiệp còn phải xây dựng hoặc duy trì bộ quy tắc nội bộ về tuân thủ pháp luật cạnh tranh, đồng thời tổ chức đào tạo hằng năm về pháp luật cạnh tranh Việt Nam cho nhân viên và cán bộ quản lý thuộc nhóm doanh nghiệp tại Việt Nam.

Sau thương vụ, nhóm doanh nghiệp phải theo dõi thị phần hằng năm trên thị trường sản phẩm bút viết trong phạm vi toàn quốc.

Không chỉ đặt ra các biện pháp liên quan tới cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia còn yêu cầu nhóm doanh nghiệp thực hiện một số điều kiện nhằm tăng tác động tích cực của thương vụ.

Trước ngày 31/12 của năm thực hiện tập trung kinh tế, nhóm doanh nghiệp phải xây dựng và báo cáo kế hoạch triển khai các hoạt động liên quan tới nghiên cứu phát triển, công nghệ, vật liệu xanh, nguồn nhân lực và phát triển sản phẩm mới.

Đáng chú ý, nguồn vốn đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam phải tăng thêm 3 tỷ đồng mỗi năm so với năm trước đó, trong ít nhất 5 năm liên tục sau năm thực hiện tập trung kinh tế.

Từ năm thứ sáu trở đi, nhóm doanh nghiệp phải tiếp tục gia tăng hoặc ít nhất duy trì mức đầu tư này so với năm liền kề trước đó.

Cùng với đó, nhóm doanh nghiệp phải duy trì hoặc tăng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu tái chế, vật liệu xanh; duy trì các chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường.

Nguồn nhân lực dành cho R&D tại Việt Nam cũng phải được duy trì hoặc gia tăng, trong đó ưu tiên nhân lực Việt Nam. Số dòng sản phẩm mới hoặc sản phẩm cải tiến được thương mại hóa thành công hằng năm cũng phải được duy trì hoặc tăng so với năm trước.

Kokuyo hướng tới sở hữu khoảng 65% Thiên Long

Thương vụ giữa Tập đoàn Thiên Long và Kokuyo được hé lộ từ cuối năm 2025. Ngày 4/12/2025, HĐQT Tập đoàn Thiên Long cho biết, Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh - cổ đông lớn khi đó sở hữu 46,8% vốn điều lệ Thiên Long - thông báo các cổ đông của doanh nghiệp này đang đàm phán và thực hiện giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Thiên Long An Thịnh cho Tập đoàn Kokuyo.

Theo thông tin Tập đoàn Thiên Long công bố khi đó, Kokuyo còn dự kiến chào mua công khai tối đa 18,19% cổ phiếu TLG, hướng tới tỷ lệ sở hữu khoảng 65% vốn điều lệ Thiên Long sau khi hoàn tất các giao dịch liên quan.

Kokuyo là tập đoàn Nhật Bản có lịch sử hơn 100 năm, hoạt động trong các lĩnh vực văn phòng phẩm, nội thất văn phòng và thiết kế không gian. Tập đoàn này xác định mở rộng hoạt động tại châu Á là một trong những hướng tăng trưởng quan trọng, với mục tiêu hướng tới vị trí dẫn đầu tại thị trường châu Á vào năm 2030.

Về phía Tập đoàn Thiên Long, doanh nghiệp cho rằng, sự kết hợp với Kokuyo có thể giúp tận dụng năng lực phát triển sản phẩm, marketing và quản trị danh mục của đối tác Nhật Bản, trong khi Kokuyo có thể khai thác năng lực sản xuất và mạng lưới phân phối rộng của Thiên Long tại Việt Nam.