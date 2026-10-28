Thông tin mới nhất vụ xô xát tại cơ sở cung cấp suất ăn xã Hoài Đức, Hà Nội

Tối 27/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức (Hà Nội) tập trung tại khu vực nhà kho nghi liên quan đến đơn vị cung cấp suất ăn bán trú, xảy ra xô xát.

Theo phản ánh của phụ huynh, ngày 27/10, hội phụ huynh đã thông báo với nhà trường và Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương về kế hoạch kiểm tra bếp ăn của đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh.

Nhóm phụ huynh và một số người được cho là của công ty xô xát nhau trước cửa nhà kho. Ảnh cắt từ clip trên MXH

Khoảng 4h cùng ngày, một số phụ huynh có mặt tại bếp ăn và được đại diện đơn vị cung cấp suất ăn hướng dẫn kiểm tra quy trình.

Trong quá trình kiểm tra, phụ huynh phát hiện khu vực tập kết rác phía sau bếp có nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài. Theo phản ánh, tem nhãn trên một số hộp ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Nghi ngờ số thực phẩm này có thể được sử dụng để chế biến suất ăn cho học sinh, phụ huynh đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau. Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết khu vực này không thuộc phạm vi bếp ăn nên không thể kiểm tra. Sau đó, nhân viên công ty và nhóm phụ huynh xảy ra xô xát, kéo đẩy.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức, cho biết địa phương đã kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn Mai Phương, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế khu vực nhà kho được phụ huynh phản ánh.

Theo ông Dũng, qua thông tin ban đầu, nhà kho này được xác định thuộc một chủ khác, không phải Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương. Khu vực này có hợp đồng thuê đất với chủ thể khác.

Ông Dũng cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan. Khi có kết quả chính thức, địa phương sẽ công khai thông tin.