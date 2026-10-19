Thông tin mới nhất vụ việc nam sinh Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thuỷ I tử vong

Vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ 45 phút ngày 14.10.2026, trong giờ nghỉ trưa, tại khu vực gần nhà ăn thuộc khuôn viên Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I, xã Nam Đồng, Hải Phòng. Thời điểm này, hai nhóm học sinh xảy ra xô xát.

Nhóm thứ nhất gồm 6 học sinh lớp 11A12 thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kinh Môn, đang theo học nghề tại trường, gồm Nguyễn Đình D., Phạm Minh C., Phạm Văn H., Nguyễn Tuấn H., Đỗ Phúc B. và Nguyễn Đại H., đều sinh năm 2010, có hộ khẩu thường trú tại thị xã Kinh Môn (cũ).

Nhóm còn lại gồm 5 học sinh của Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I, gồm Nguyễn Quang D., Nguyễn Việt A., Nguyễn Năng H., Bùi Mạnh C. và Nguyễn Công H., đều sinh năm 2010, có hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Hà, Hải Dương.

Theo thông tin được cung cấp, Đỗ Phúc B. đã dùng tay đấm, chân đạp khiến Nguyễn Công H. ngã, đập đầu vào lan can khu vực nhà ăn của trường, dẫn đến xuất huyết não.

Phát hiện sự việc, giáo viên có mặt tại hiện trường đã kịp thời can ngăn, huy động cán bộ, giáo viên hỗ trợ. Khi phát hiện nam sinh Nguyễn Công H. bất tỉnh, các thầy, cô khẩn trương sơ cứu ban đầu, liên hệ cấp cứu 115 và đưa em đến cơ sở y tế.

Ngay sau đó, Nguyễn Công H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với chẩn đoán bị xuất huyết não, nhưng đã không qua khỏi.

Trước vụ việc này, Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I đã trình báo cơ quan Công an để phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo Nhà trường, sau sự việc xảy ra dẫn đến cái chết thương tâm của nam sinh Nguyễn Công H., Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I nhận thức sâu sắc rằng sự an toàn của mỗi học sinh là trách nhiệm và ưu tiên hàng đầu trong công tác giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên.

Nhà trường đã tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh, bố trí giáo viên trực và triển khai các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Đồng thời, Nhà trường cam kết phối hợp đầy đủ, trung thực với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc; nghiêm túc xem xét, thực hiện trách nhiệm thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; quan tâm, hỗ trợ gia đình em học sinh với tinh thần trách nhiệm, nhân văn và tôn trọng nguyện vọng của gia đình.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an phường Nam Đồng đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Đỗ Phúc B (SN 2010, trú tại tổ dân phố Minh Hoà, phường Nguyễn Đại Năng) là người đánh Nguyễn Công H.

Ngày 16.10.2026, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hải Phòng) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Phúc B. và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm học sinh liên quan đến vụ việc nam sinh Nguyễn Công H. bị đánh dẫn đến tử vong.