Thông tin mới nhất vụ người đàn ông nghi mất tích ở Huế

Ngày 17/10, lãnh đạo UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, thi thể nạn nhân mất tích tại khu vực cầu Tam Giang được tìm thấy vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, thi thể được tìm thấy tại vị trí cách nơi xảy ra sự việc nghi mất tích khoảng 1km.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: Nhật Hoàng.

Từ tối 15/10, sau khi nhận tin báo xảy ra sự việc, lực lượng chức năng, các đội tìm kiếm cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng không có kết quả.

Lãnh đạo UBND phường Thuận An xác nhận, nạn nhân trú trên địa bàn. Hiện, phường Hóa Châu đang tiến hành các thủ tục theo quy định.

Như Gia đình và Xã hội thông tin, khoảng 1h ngày 16/10, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Huế) nhận được tin báo về trường hợp nghi mất tích tại khu vực cầu Tam Giang nên tổ chức tìm kiếm.

Nạn nhân được xác định là anh H.T.Q. (SN 1991), trú tại tổ dân phố Thái Dương Hạ, phường Thuận An.

"Bước đầu, nghi nạn nhân tự gây tai nạn, rơi xuống cầu. Tuy nhiên, đây mới là giả thiết căn cứ vào hiện trường, hiện công an đang điều tra", lãnh đạo UBND phường Hóa Châu cho biết.