Thông tin mới nhất vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, đến tối qua (10/10), số người nhập viện nghi NĐTP sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành) đã tăng lên 55 trường hợp.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận, điều trị 36 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 14 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 trường hợp và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 2 trường hợp.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế.

Liên quan đến vụ nghi NĐTP này, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Công an phường Cẩm Thành, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện và UBND phường Cẩm Thành tiến hành xác minh vụ việc.

Điểm kinh doanh bánh mì Bà Được do bà Nguyễn Thị Th (SN 1966, trú phường Cẩm Thành) làm chủ. Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Th trình bày các nguyên liệu chế biến nhân bánh mì được mua từ nhiều nguồn, trong đó có thực phẩm tại chợ Quảng Ngãi và chà bông được mua từ TP Hồ Chí Minh.

Theo chủ cơ sở, quá trình chế biến thực phẩm được thực hiện tại nhà riêng trên đường Phan Bội Châu, phường Cẩm Thành. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Chi cục ATTP tỉnh tiến hành lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, phục vụ việc xác định nguyên nhân nghi ngộ độc.

Trong diễn biến có liên quan, Cục ATTP (Bộ Y tế) cũng đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân NĐTP không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Bên cạnh đó, thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi NĐTP do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho cơ sở khám chữa bệnh, Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về ATTP (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bảo đảm điều kiện ATTP; kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, thực hiện vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.