Thông tin mới nhất vụ nam sinh hành hung giáo viên tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi nơi xảy ra sự việc.

Ngày 21/10, theo thông tin từ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội), Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nam sinh L.H.V. liên quan đến vụ việc hành hung cô giáo trong giờ học xảy ra tại trường ngày 19/10.

Theo thông tin nhà trường công bố, khoảng 10h10 phút ngày 19/10, tại phòng học, nam sinh L.H.V. (SN 2009, hiện trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) đã dùng tay tác động vật lý vào vùng đầu và mặt cô L.T.H., giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp.

Hậu quả, cô H. bị thương, chảy máu vùng mũi và phải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (tỉnh Phú Thọ), sau đó chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị.

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xuất phát từ việc một số học sinh trong lớp, trong đó có L.H.V., không làm bài tập về nhà. Trong tiết học, cô H. yêu cầu một số học sinh đứng ở hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ thì xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã phối hợp với Trung tâm Pháp y Hà Nội tiến hành giám định thương tích đối với cô H. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Hình ảnh cắt từ video ghi lại diễn biến vụ việc.

Ngày 19/10, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V., đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND Khu vực 7 để xem xét, phê chuẩn theo quy định.

Đến ngày 21/10, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.V. về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ việc tiếp tục được chuyển đến Viện KSND Khu vực 7 để phê chuẩn theo quy định.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đề nghị phụ huynh, học sinh và cộng đồng mạng tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức; không suy diễn, phán đoán hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang và ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, giáo viên cũng như phụ huynh trong trường.

Nhà trường cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm giáo dục, bảo đảm môi trường học đường an toàn, nghiêm túc và nhân văn.