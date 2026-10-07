Thông tin mới nhất vụ lựa chọn hiệu trưởng sau sáp nhập ở Hà Tĩnh

Ngày 7/10, lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) cho biết, vừa có quyết định tiếp nhận viên chức và quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH - THCS xã Đức Đồng.

Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng. Ảnh: PV.

Quyết định được đưa ra sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản điều động ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ, về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND xã Đức Đồng từ ngày 1/10.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Tĩnh thống nhất để UBND xã Đức Đồng xem xét tiếp nhận, bố trí ông Mạnh làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng. Trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, ông Mạnh phải hoàn tất thủ tục chuyển từ công chức sang viên chức theo quy định.

Ông Mạnh có trình độ Thạc sĩ Khoa học giáo dục; Lý luận chính trị Cao cấp và từng giữ chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ (cũ).

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh nhận được văn bản của Ban Nội chính Tỉnh ủy về nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan việc bố trí cán bộ quản lý tại Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Theo văn bản, Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết theo quy định; trả lời công dân và báo cáo kết quả đến Bí thư Tỉnh ủy trước ngày 20/9. Sau khi tiếp nhận, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND xã Đức Đồng và Sở GD&ĐT xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng. Quá trình lựa chọn người đứng đầu trường mới, ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Đồng và ông Nguyễn Công Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng được đưa vào diện xem xét.

Kết quả chấm điểm theo thang 100 cho thấy ông Lợi đạt hơn 57,5 điểm, còn ông Anh đạt 55,5 điểm. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng sau đó thống nhất phương án bố trí ông Lợi làm hiệu trưởng. Tuy nhiên, ông Lợi có đơn xin không nhận nhiệm vụ hiệu trưởng và đề xuất được bố trí làm phó hiệu trưởng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Anh có kiến nghị liên quan kết quả chấm điểm, tập trung vào 3 điểm tại mục 4.4 về quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi rà soát, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng cho rằng ông Nguyễn Công Anh chưa đáp ứng yêu cầu trước mắt để điều hành trường mới.