Thông tin mới nhất vụ học sinh lớp 1 tử vong tại Trường Tiểu học An Dương ở Hải Phòng

Trước đó, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 15/10, tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, TP Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn khiến một cháu bé tử vong.

Gia đình cháu N.T.M. thuê xe cấp cứu đưa thi thể cháu về nhà lo hậu sự - Ảnh: MXH.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm học sinh tan trường, cháu N.T.M. (sinh năm 2020, trú tại phường An Dương) được chị gái đến đón. Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn của nhà trường, N.T.M. không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Phát hiện sự việc, các giáo viên đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, N.T.M. đã tử vong vào khoảng 19 giờ cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường An Dương và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan, ghi lời khai người thân, giáo viên và các phụ huynh chứng kiến sự việc để xác định nguyên nhân tử vong.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến, bản kết luận giám định pháp y và các tài liệu liên quan, Công an TP Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.