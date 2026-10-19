Thông tin mới nhất vụ cháy tại ngõ 67 Phùng Khoang, Hà Nội

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 7h47 ngày 19/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại khu vực ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 và số 13 đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, chỉ huy chữa cháy tiếp tục điều động chi viện 5 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chở bơm nổi, 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và số 15.

Đám cháy tại ngõ 67 Phùng Khoang, Hà Nội, bùng phát sáng 19/10, khiến lực lượng chức năng phải huy động 8 xe chữa cháy cùng nhiều phương tiện đến hiện trường. (Ảnh CACC)

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định không có người bị nạn. Tuy nhiên, khi lực lượng chữa cháy tiếp cận, đám cháy đã phát triển lớn, tạo nhiều khói, khí độc. Gió lớn cũng làm gia tăng nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi chữa cháy, khai thác nguồn nước tại chỗ để khống chế đám cháy, ngăn cháy lan. Máy xúc, máy ủi được huy động để phá dỡ một số cấu kiện, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tiếp cận sâu bên trong, dập tắt các điểm cháy còn lại.

Đến khoảng 8h20 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Theo thống kê ban đầu, khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 400m², trong đó diện tích bị cháy khoảng 180m². Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết khu vực xảy ra cháy có nhiều lán tạm, nhà tạm và là dãy trọ cho thuê, xung quanh cũng là khu vực tập kết phế liệu và rác.

Nguyên nhân vụ cháy tại ngõ 67 Phùng Khoang, Đại Mỗ, Hà Nội và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.