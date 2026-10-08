Thông tin mới nhất vụ cháy 2 người chết ở Hà Nội: Nhân chứng tiết lộ tình tiết đau lòng

Phát hiện 2 thi thể sau vụ cháy

Tối 7/10, Công an Hà Nội cho biết khoảng 18h21 ngày 7/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng khoảng 24 cảnh sát đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau 8 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc.

Chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, tổ chức chống cháy lan, dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn. Đến khoảng 18h42 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 18h57, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy, diện tích khoảng 25m², dạng khung thép, mái tôn, nằm trong sân có diện tích khoảng 37m² của ngôi nhà cao 2 tầng.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, Cảnh sát PCCC & CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Nhân chứng nói gì?

Liên quan đến vụ cháy, theo báo Vietnamnet, ông Nguyễn Xuân Thành (43 tuổi, trú xã Thượng Phúc, TP Hà Nội) chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

Ông Thành nhớ lại, vào khoảng hơn 18h ngày 7/10, ông vừa đi làm về thì nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng sửa xe máy đối diện nhà mình.

Thời điểm xảy ra vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet

“Khi tôi chạy ra thì thấy lửa đã cháy đỏ rực bên trong cơ sở sửa chữa xe. Thời điểm ấy, cửa cuốn của cơ sở đóng kín, không có tiếng người bên trong kêu cứu”, ông Thành nói.

Ngay lập tức, ông Thành gọi điện cho chủ cơ sở nhưng không ai nghe máy.

“Có đến 20 tiếng nổ phát ra từ bên trong cơ sở sửa chữa. Nhiều người dân xung quanh dùng vòi nước để phun vào đám cháy nhưng như muối bỏ bể”, ông Thành nhớ lại.

Theo ông Thành, lửa bùng lên rất lớn rồi phun phè phè ra bên ngoài khiến mọi người không dám lao vào để cắt cửa cuốn.

Một người đàn ông khác cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường rất nhanh. Tuy nhiên, công tác cứu nạn, cứu hộ gặp khó khăn do bên trong xưởng có xe máy, thùng dầu... làm lửa bùng lên dữ dội.

Nói về 2 người tử vong trong đám cháy, ông Thành cho biết họ mới thuê địa điểm này được khoảng 2 tháng để làm cơ sở sửa chữa xe máy.

“Trong số 2 nạn nhân tử vong, một người tên là Hóa (43 tuổi, chủ cơ sở), người còn lại là Tuân (47 tuổi). Hai người này làm việc rất chăm chỉ, thường mở cửa từ sáng sớm đến 22h. Tuy nhiên, hôm nay có điểm khác mọi khi là cơ sở sửa chữa đóng cửa nghỉ từ trưa”, ông Thành cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.