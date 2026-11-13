Thông tin mới nhất về vụ nổ tại cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn phường Tân Thuận

Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận (TPHCM) vừa có thông tin mới nhất về vụ việc tại cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn phường (thông tin được cập nhật đến 18 giờ 00 phút ngày 13/11/2026).

Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 13/11/2026, tại cửa hàng kinh doanh gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM, do anh C.T.H. (SN 1974; ở tại 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận) làm chủ đã xảy ra vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân). Hậu quả làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 79A; nhà số 83 sập một phần, nhà số 79 hư hỏng một phần; một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính và một số xe mô tô bị hư hỏng.

Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị PC01, PC07, PC09 Công an TPHCM, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 tham gia cứu nạn cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân.

Tính đến 18 giờ cùng ngày, có 02 nạn nhân tử vong tại hiện trường và 10 người khác bị thương đã được đưa đến các bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Hiện Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, ghi lời khai những người biết việc và sẽ hoàn tất hồ sơ chuyển đến Phòng PC01 Công an Thành phố để thụ lý theo thẩm quyền.

Đoàn công tác của phường cũng đã tháp tùng đồng chí Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng vào chiều ngày 13/11/2026.

Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức khi có kết luận từ cơ quan chức nănng, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí và Nhân dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận.