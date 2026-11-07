Thông tin mới nhất về tình hình an toàn thực phẩm tại trường Mầm non Phương Liệt

UBND phường Phương Liệt vừa thông tin về tình hình và các biện pháp chỉ đạo, xử lý liên quan đến công tác an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt tính đến ngày 06/11/2026.

Theo đó, chiều ngày 05/11, UBND phường đã tổ chức hội nghị và yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung một số nhiệm vụ cụ thể.

Xác minh, xử lý kịp thời thông tin liên quan an toàn thực phẩm tại trường Mầm non Phương Liệt

Thứ nhất, Hiệu trưởng các trường trên địa bàn phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng và sự an toàn trong từng bữa ăn của trẻ; xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, gắn liền với trách nhiệm của nhà trường trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Thứ hai, các lực lượng chức năng thuộc phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027.

Thứ ba, phường thống nhất với đề xuất của trường Mầm non Phương Liệt; Giao Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện; Thông tin tới cha mẹ học sinh về việc dừng ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh và dự kiến đơn vị thay thế mới.

Ngày 06/11, trường Mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp mới, việc tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm đảm bảo theo quy định để phục vụ bữa ăn bán trú cho trẻ.

Trong thời gian tiếp theo, UBND phường chỉ đạo các cơ sở Giáo dục thuộc phường, đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện giám sát, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm đảm bảo quy định; chủ động thông tin đầy đủ, khách quan tới phụ huynh học sinh, người dân trên địa bàn để tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý; xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức tới báo chí sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng.