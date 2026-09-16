Thông tin mới nhất về tiến độ xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra hiện trường tiến độ thực hiện Dự án vào chiều 16/9. (Ảnh: PQ)

Tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km. Điểm đầu Km0+000 giao với đường cao tốc bắc-nam phía đông đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Dự án thành phần 1 (xây dựng tuyến chính) được chia thành 6 gói thầu xây lắp; trong đó gói thầu XL01 từ Km0+00 đến Km6+300, gói thầu XL02 từ Km6+300 đến Km31+125 và gói thầu XL03 từ Km31+125 đến Km50+170.

Hạng mục cầu qua sông Lam tại xã Hoa Quân đang được thi công. (Ảnh: PQ)

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, Gói thầu XL01 do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Delta thực hiện với 8 mũi thi công, gồm: 3 mũi đường, 1 mũi hầm và 4 mũi cầu.

Đến nay, mặt bằng đã bàn giao 6,22/6,3km, đạt 99%; còn 80m qua địa bàn Hưng Nguyên với 8 hộ có đất ở chưa bàn giao.

Tại hầm Đại Huệ, đơn vị thi công đang triển khai đào thoát nước đỉnh núi và gia cố mái dốc tại cửa hầm phía tây, phía đông.

Cầu Đại Huệ đã khoan 84/533 cọc nhồi, đạt 15,7%; cầu Nam Giang khoan 10/86 cọc, đạt 11,6%; cầu ĐT.539 khoan 2/36 cọc, đạt 5,5%.

Công tác thi công nền đường, cống thoát nước, hầm chui và xử lý nền đất yếu cũng đang được triển khai tại nhiều vị trí. Hai bãi đúc dầm đang được xây dựng.

Vị trí thi công hầm Đại Huệ. (Ảnh: PQ)

Gói XL02 do liên danh 6 nhà thầu thực hiện. Phạm vi gói thầu có 16 cầu; trong đó 15 cầu trên tuyến chính và 1 cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 15.

Mặt bằng đã bàn giao 21,74/24,825 km, đạt 87,57%; còn 3,085km đất ở tại xã Nam Đàn và Vạn An.

Nhà thầu Sơn Hải đã hoàn thành lán trại, bóc hữu cơ và đắp nền tại một số vị trí. Công ty cổ phần xây lắp 368 đã huy động máy móc, thiết bị, hoàn thành khu văn phòng, nhà ở, phòng họp công trường, 1/4 bệ đúc dầm Super T; hoàn thành trạm trộn bê-tông, đường công vụ, phòng thí nghiệm và lắp đặt 3 trạm biến áp.

Các nhà thầu còn lại đang triển khai lán trại, bãi đúc dầm, trạm biến áp, đường công vụ, huy động thiết bị, bóc hữu cơ, đắp nền và hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp tổ chức thi công, nguồn vật liệu đầu vào.

Gói thầu XL01 do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Delta thực hiện với 8 mũi thi công. (Ảnh: TH)

Đối với Gói thầu XL03, đến nay, mặt bằng đã bàn giao 10,205/19,045km, đạt 53,57%; còn 8,84km thuộc địa bàn xã Kim Bảng, gồm đất rừng tự nhiên, rừng sản xuất, đất ở và đất nông nghiệp.

Gói thầu này có 12 cầu trên tuyến chính và 1 cầu thuộc nút giao đường Hồ Chí Minh. Các nhà thầu đang tiến hành san gạt, tạo mặt bằng lán trại tại Km35+350; huy động máy đào và thuê văn phòng làm lán trại; đồng thời chuẩn bị nguồn vật liệu đầu vào, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và biện pháp tổ chức thi công.

Ủy ban nhân dân xã Vạn An đã tổ chức cho các hộ dân bốc thăm đất tái định cư. (Ảnh: PQ)

Tại buổi kiểm tra hiện trường tiến độ thực hiện Dự án vào chiều 16/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương có Dự án đi qua tiếp tục tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích để tạo sự đồng thuận của người dân; khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi trả tiền, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với các trường hợp đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định nhưng vẫn cố tình không chấp hành việc bàn giao mặt bằng, yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh, các nhà thầu thi công chủ động rà soát nhu cầu, khối lượng vật liệu phục vụ thi công từng gói thầu; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương liên quan để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời các loại nguyên vật liệu xây dựng phục vụ Dự án.