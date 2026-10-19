Thông tin mới nhất về sức khoẻ các nạn nhân vụ 40 người ngộ độc khí Clo ở Hà Nội

Tối 19/10, theo thông tin mới nhất từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội, vụ rò rỉ khí Clo ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc khiến khoảng 40 người bị nhiễm độc. Trong đó, 38 người đang được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Hai bệnh nhân nhiễm độc nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai là ông N.H.T. (SN 1976, trú tại thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc) và ông N.V.L. (SN 1989, quê quán xã Giao Minh, Ninh Bình).

Cũng theo Công an TP Hà Nội, nguyên nhân vụ việc do đống phế liệu của ông Nguyễn Hữu Đ. (SN 1979, trú tại thôn Mễ Sơn) bị rò rỉ khí Clo.

Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường để xử lý môi trường nơi xảy ra sự cố.

Thông tin thêm về vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết, ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân, bệnh viện đã triển khai các biện pháp cấp cứu, xử trí theo tình trạng của từng người bệnh, bao gồm thở oxy, hỗ trợ hô hấp qua mặt nạ, đặt nội khí quản và thở máy đối với những trường hợp có chỉ định.

Bệnh viện đã huy động nhân lực, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu; tăng cường theo dõi các chỉ số sinh tồn, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) và tình trạng hô hấp của người bệnh. Công tác hội chẩn, hồi sức và chuyển tuyến được thực hiện kịp thời đối với các trường hợp vượt khả năng điều trị.

Sau thời gian cấp cứu ban đầu, có 6 trường hợp chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tập trung mọi nguồn lực để điều trị bệnh nhân kịp thời; điều động các kíp chuyên môn của Bệnh viện Xanh Pôn, Đức Giang, Hà Đông hỗ trợ Bệnh viện Thường Tín; đồng thời làm việc với Bệnh viện Bạch Mai để điều trị tối ưu cho các bệnh nhân.

Ngộ độc khí clo ảnh hưởng tới sức khỏe thế nào?

Ngộ độc khí clo là tình trạng cơ thể bị ảnh hưởng sau khi hít phải khí clo ở nồng độ đủ cao. Clo là chất có tính oxy hóa mạnh và khi tiếp xúc với niêm mạc của mắt hoặc đường hô hấp, nó có thể gây kích ứng và tổn thương mô.

Các phản ứng của cơ thể sau khi tiếp xúc với Clo phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nồng độ khí, thời gian phơi nhiễm và tình trạng sức khỏe của từng người. Trong nhiều trường hợp, những biểu hiện ban đầu có thể chỉ là kích ứng nhẹ. Tuy nhiên nếu tiếp xúc với lượng lớn khí Clo, các triệu chứng có thể nghiêm trọng hơn.

Sau khi tiếp xúc với Clo, một số biểu hiện thường gặp có thể liên quan đến mắt và niêm mạc. Những dấu hiệu này thường xuất hiện sớm và dễ nhận thấy.

Một số triệu chứng có thể gồm: cay mắt, chảy nước mắt, kích ứng mũi, cảm giác nóng rát ở họng. Các phản ứng này xảy ra do clo có thể gây kích ứng mạnh lên các mô nhạy cảm.

Đường hô hấp là cơ quan dễ bị ảnh hưởng khi hít phải khí Clo. Một số biểu hiện thường được ghi nhận gồm: Ho, khó thở, thở khò khè, đau tức ngực. Trong một số trường hợp tiếp xúc với nồng độ cao, tổn thương phổi có thể xảy ra.