Thông tin mới nhất về siêu bão Champi sáng 23/10

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sáng 23/10, khi tiến đến vùng biển phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), Champi giảm còn cấp 14-15, không còn ở cấp siêu bão. Khoảng ngày 25/10, bão dự kiến đổi hướng lên phía bắc rồi đông bắc, hướng về Nhật Bản và tiếp tục suy yếu. Khi ảnh hưởng đến Nhật Bản, cường độ bão có thể giảm còn cấp 8, giật cấp 10. Các đài khí tượng quốc tế đều cho biết bão đang mạnh trên 200 km/h, những ngày tới bão đi chếch về phía đông Đài Loan (Trung Quốc).

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo về đường đi của bão Champi.

Các số liệu phân tích hiện nay cho thấy Champi là cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.

Dù không đi vào Biển Đông, hoàn lưu phía tây của Champi có thể gây thời tiết nguy hiểm trên biển trong 1-2 ngày tới. Vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có thể có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m. Riêng vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, gió có thể mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao 4-6 m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo từ tháng 10 đến 12, hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng vẫn cần đề phòng bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam trong giai đoạn cuối mùa bão.

Trong tháng 10-11, mưa vừa và mưa to vẫn có thể xảy ra trên diện rộng, tập trung tại Trung Bộ. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ và các sông từ Quảng Trị đến Đăk Lăk có khả năng lên báo động 2 đến trên báo động 3. Dù tổng lượng mưa những tháng cuối năm có xu hướng thiếu hụt ở nhiều khu vực do tác động của El Nino, các đợt mưa lớn cục bộ vẫn có thể gây nguy hiểm.