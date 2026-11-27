Lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại hội nghị.

Hội nghị là dịp đánh giá kết quả tổ chức kỳ thi, chia sẻ kinh nghiệm phối hợp giữa các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời thống nhất định hướng trọng tâm cho công tác tuyển sinh năm tới.

Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực và lọc ảo năm 2026

Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (V-ACT) năm 2026 ghi nhận 308.877 lượt đăng ký của 197.107 thí sinh đến từ 2.245 Trường Trung học phổ thông thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số thí sinh đăng ký, 193.802 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,32%. Hai đợt thi được tổ chức với sự phối hợp của 69 cơ sở giáo dục tại 15 Tỉnh, Thành phố, từ Huế đến Tỉnh Cà Mau.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuẩn hóa công tác tổ chức thi thông qua tập huấn, sát hạch nghiệp vụ và áp dụng bảng kiểm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn và bảo mật. Việc sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID và thực hiện chính sách miễn, giảm lệ phí thi góp phần tạo thuận lợi cho thí sinh.

Điểm thi có phân bố gần chuẩn, trải rộng trên thang điểm và bảo đảm khả năng phân loại thí sinh. Kết quả giữa hai đợt thi có tương quan thuận mạnh, cho thấy tính ổn định của bài thi. Năm 2026, 120 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi trong tuyển sinh. Trong số sinh viên nhập học vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 90,97% từng dự kỳ thi, bao gồm cả những sinh viên có và không sử dụng kết quả thi để xét tuyển.

Đối với công tác lọc ảo Nhóm phía Nam, 96 trường tham gia đầy đủ dưới sự điều phối kỹ thuật của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm thực hiện 11 lần lọc ảo, xen kẽ với 8 lần lọc ảo, xét tuyển chung toàn quốc. Trung bình mỗi lần lọc ảo, xét tuyển trong Nhóm xử lý gần 1 triệu nguyện vọng. Tỷ lệ ảo trung bình trong Nhóm là 178,9%.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề cập mục tiêu của kỳ thi V-ACT.

Kế hoạch tổ chức thi và lọc ảo năm 2027

Theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức hai đợt thi V-ACT trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2027 tại 15 Tỉnh, Thành phố sau sáp nhập. Kỳ thi tiếp tục sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy và giữ ổn định cấu trúc đề thi để tạo thuận lợi cho thí sinh và hỗ trợ đối sánh kết quả qua các năm.

Theo lịch dự kiến, đợt 1 mở đăng ký từ ngày 22/1/2027 đến ngày 12/2/2027, tổ chức thi ngày 28/3/2027 và công bố kết quả ngày 10/4/2027. Đợt 2 mở đăng ký từ ngày 12/4/2027 đến ngày 22/4/2027, tổ chức thi ngày 23/5/2027 và công bố kết quả ngày 5/6/2027.

Đai học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định, quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi và nâng cao chất lượng đội ngũ tổ chức thi. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, bảo mật và kiểm soát rủi ro sẽ được tăng cường trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường phân tích, đối sánh kết quả thi với dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên. Việc này nhằm bổ sung căn cứ khoa học về độ tin cậy, độ giá trị của bài thi và hỗ trợ các cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi để tuyển chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu của từng ngành, chương trình đào tạo.

Đối với công tác lọc ảo và xét tuyển chung năm 2027, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá và cải tiến quy trình, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn tuyển sinh của các trường.