Thông tin mới nhất về dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hòa Bình

Phối cảnh dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hòa Bình.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại Bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 (QH-04) lập tháng 8-2026, UBND xã Thường Tín phê duyệt tại Quyết định số 10199/QĐ-UBND; Sơ đồ khu đất kèm theo Bản định vị mốc giới của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đây là đất cụm công nghiệp; thời hạn sử dụng đất kể từ ngày Chủ tịch UBND Thành phố ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 11-3-2075. Hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Việc xác định giá đất tính tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai.

Phương thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 5 Điều 124 Luật Đất đai 2024, điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND thành phố giao Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Thụy Hưng có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế thành phố Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Thành phố giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương và các Sở có liên quan; Thuế thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Thụy Hưng thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.