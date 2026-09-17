Thông tin mới nhất về đợt mưa kéo dài tại Hà Nội
Do ảnh hưởng của hội tụ gió từ mặt đất lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ hoạt động yếu dần, trên địa bàn Hà Nội dự kiến tiếp tục có mưa đến khoảng ngày 20-9-2026.
Bản tin mới nhất của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn Hà Nội phổ biến nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông.
Lượng mưa từ 13h ngày 16-9 đến 13h ngày 17-9 phổ biến từ 100 - 200mm. Một số nơi có mưa lớn hơn như: Hoài Đức 251,8mm; Cầu Diễn 220mm; Mễ Trì 215,9mm; Đập Đáy 214,4mm.
Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định: Do ảnh hưởng của hội tụ gió từ mặt đất lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ hoạt động yếu dần, từ tối nay (17-9) đến sáng 18-9, thành phố có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 80mm.
Từ sáng 18-9 đến chiều tối 19-9, trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 15 - 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cảnh báo: Đêm 19, ngày 20-9, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.
Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị, vùng trũng thấp, ách tắc và tai nạn giao thông.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-dot-mua-keo-dai-tai-ha-noi-1757030.html