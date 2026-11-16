Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến Hà Nội

Hà Nội sắp có không khí lạnh. Ảnh minh họa

Bản tin mới nhất của Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào vài nơi; nhiệt độ phổ biến từ 22-25 độ C.

Trong những giờ tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19 ngày 20-11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 18 đến ngày 19-11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18-11, tại khu vực Bắc Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19-11, đợt rét ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ; khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Riêng tại khu vực Hà Nội, khoảng trưa và chiều 18-11 sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18-11, trên địa bàn thành phố dự kiến có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18-11, trời chuyển rét.