Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến Hà Nội
Khoảng trưa và chiều 18-11, Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18-11, trên địa bàn thành phố có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18-11, trời chuyển rét.
Bản tin mới nhất của Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào vài nơi; nhiệt độ phổ biến từ 22-25 độ C.
Trong những giờ tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Khoảng đêm 19 ngày 20-11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 18 đến ngày 19-11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Từ đêm 18-11, tại khu vực Bắc Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19-11, đợt rét ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ; khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời chuyển lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.
Riêng tại khu vực Hà Nội, khoảng trưa và chiều 18-11 sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18-11, trên địa bàn thành phố dự kiến có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18-11, trời chuyển rét.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-dot-khong-khi-lanh-sap-anh-huong-den-ha-noi-1766182.html