Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội
Dự kiến từ gần sáng ngày 5-10, tại Hà Nội trời sẽ chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động từ 19 - 21°C.
Bản tin cập nhật của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay (4-10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường, từ nay đến sáng ngày 5-10, trên địa bàn thành phố phổ biến nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.
Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định: từ gần sáng ngày 5-10, tại Hà Nội trời bắt đầu chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt ảnh hưởng của không khí lạnh phổ biến từ 19 - 21°C.
Các xã, phường dự kiến có nhiệt độ thấp nhất trong đợt này gồm: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc và Xuân Mai.
Cùng với nền nhiệt độ giảm đáng kể, không khí lạnh có thể gây mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn Hà Nội, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất. Người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động ứng phó.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-dot-khong-khi-lanh-anh-huong-den-ha-noi-1759440.html