Thông tin mới nhất về các vụ ngộ độc thực phẩm tại Huế, Quảng Trị

Các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ngày 11/9. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/9, cơ quan chức năng thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị cho biết nhiều thông tin mới liên quan đến hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hai địa phương.

Đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại Huế

Về vụ ngộ độc tập thể tại Công ty Scavi Huế, Sở Y tế thành phố Huế, thông tin ghi nhận nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến các vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus xuất hiện trong một số món ăn được sử dụng tại bếp ăn tập thể của công ty này.

Theo Sở Y tế thành phố Huế, các món ăn có phát hiện vi khuẩn gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Sau khi xác định nguyên nhân gây ra ngộ độc, Sở Y tế thành phố Huế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định; tăng cường kiểm tra giám sát, đồng thời hướng dẫn và phổ biến kiến thức về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...

Trước đó, ngày 11/9, tại Công ty Scavi Huế xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm với nhiều người mắc. Qua điều tra, ghi nhận trưa 10/9, bếp ăn phục vụ 4.060 suất ăn; trưa 11/9 phục vụ 3.895 suất ăn.

Trường hợp xuất hiện triệu chứng ngộ độc sớm nhất được ghi nhận lúc 13 giờ ngày 10/9. Từ 9 giờ ngày 11/9, một số bệnh nhân đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy được y tế Công ty Scavi Huế sơ cứu, xử lý ban đầu.

Tuy nhiên, do số lượng công nhân có triệu chứng tương tự tăng liên tục nên công ty đã chuyển các bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền để điều trị.

Bệnh nhân vào viện muộn nhất vào ngày 15/9. Vụ việc ghi nhận có 222 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm. Đến nay, tất cả bệnh nhân đã được ra viện.

Vụ nghi ngộ độc ở Quảng Trị: Toàn bộ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe

Chiều 22/9, Ủy ban Nhân dân xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, cho biết sức khỏe của toàn bộ 46 người nhập viện trong vụ nghi ngộ độc thức ăn trên địa bàn đã ổn định. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, 44 người đã được xuất viện, 2 bệnh nhân còn lại hoàn tất thủ tục xuất viện vào cuối giờ chiều.

Liên quan đến vụ việc, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết đến thời điểm hiện tại chưa có kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm của những trường hợp liên quan.

Trước đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh; kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh liên quan. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, từ ngày 14-15/9, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm ở khu vực Cùa, xã Cam Lộ, xuất hiện các triệu chứng như: đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, đi ngoài và có dấu hiệu mất nước. Đến 15 giờ ngày 15/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ đã tiếp nhận, điều trị 46 bệnh nhân liên quan đến vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã Cam Lộ đã tổ chức họp, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu rà soát các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; thăm hỏi, động viên các bệnh nhân. Cơ sở kinh doanh thực phẩm có liên quan đến vụ việc vẫn đang bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Chính quyền địa phương đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để có căn cứ xem xét, xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã Cam Lộ đã thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.../.