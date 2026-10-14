Thông tin mới nhất: Người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước cần biết

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang tăng cường rà soát dữ liệu người hưởng, kiểm soát quy trình giải quyết chế độ và chấn chỉnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp trên phạm vi cả nước. Các biện pháp này nhằm hạn chế tình trạng chi trả sai, hưởng trùng chế độ, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống quý IV/2026, diễn ra ngày 8/10, trong bối cảnh ngành BHXH tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

BHXH Việt Nam tăng cường rà soát người hưởng lương hưu, trợ cấp

Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì Hội nghị. Ảnh: BHXH Việt Nam

Theo nội dung được công bố tại hội nghị, BHXH Việt Nam xác định việc nâng cao chất lượng quản lý đối tượng thụ hưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Công tác rà soát được triển khai nhằm phát hiện những thông tin chưa chính xác, kịp thời xử lý các trường hợp chi trả chưa đúng quy định và hạn chế nguy cơ thất thoát quỹ an sinh xã hội.

Đối với các chế độ như lương hưu hằng tháng, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp, việc kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu và xác minh điều kiện hưởng cần được thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận, giải quyết thủ tục.

Ngành BHXH cũng chú trọng cập nhật thông tin người hưởng, theo dõi những thay đổi liên quan đến điều kiện thụ hưởng và tăng cường phối hợp giữa cơ quan BHXH với các đơn vị chi trả tại địa phương.

Một trong những định hướng được nhấn mạnh là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và mở rộng phương thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Qua đó, quá trình chi trả được kỳ vọng sẽ thuận tiện hơn, giảm thủ tục không cần thiết và tăng tính minh bạch.

Kết quả rà soát dữ liệu trong 9 tháng đầu năm 2026

Trong 9 tháng đầu năm 2026, ngành BHXH triển khai các hoạt động kiểm tra, đối chiếu dữ liệu đối với nhiều nhóm đối tượng hưởng chế độ. Những nội dung được chú trọng gồm trợ cấp tai nạn lao động, các trường hợp có nguy cơ hưởng trùng và hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí trước tuổi.

Đối với trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng, việc rà soát tập trung vào tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ và căn cứ xác định mức hưởng. Các thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe, mức suy giảm khả năng lao động và quá trình giải quyết chế độ cần được đối chiếu theo quy định.

Với những trường hợp có dấu hiệu hưởng trùng nhiều chế độ không đúng quy định, việc khai thác cơ sở dữ liệu tập trung và đối soát thông tin được tăng cường nhằm phát hiện bất thường, xử lý kịp thời.

Đối với hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi, cơ quan chức năng cần kiểm tra thời gian đóng BHXH, thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các giấy tờ liên quan nếu thuộc trường hợp phải giám định y khoa. Việc giải quyết chế độ phải căn cứ vào quy định pháp luật áp dụng cho từng nhóm đối tượng.

Các hoạt động này hướng đến mục tiêu sử dụng đúng nguồn quỹ, đồng thời bảo đảm người đủ điều kiện được giải quyết chế độ đầy đủ, đúng quy định.

Chấn chỉnh việc chi trả qua bưu điện, nghiêm cấm ký nhận thay

Một nội dung đáng chú ý khác là việc siết chặt quy trình chi trả lương hưu và trợ cấp thông qua hệ thống bưu điện.

Theo thông tin được đề cập, BHXH Việt Nam đã yêu cầu chấn chỉnh những bất cập trong việc kiểm tra giấy tờ ủy quyền, xác minh danh tính người nhận và lưu trữ hồ sơ chi trả. Việc kiểm soát chưa chặt chẽ có thể dẫn đến sai sót, chậm báo giảm người hưởng hoặc phát sinh những khoản chi không đúng đối tượng.

Đặc biệt, nhân viên chi trả không được tự ý ký nhận thay người hưởng hoặc nhận tiền thay khi không có căn cứ, thủ tục hợp lệ. Các trường hợp vi phạm quy trình, gây thất thoát hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân cần được xem xét, xử lý theo quy định.

Theo số liệu được nêu trong thông tin về công tác rà soát, năm 2025 có 12.449 trường hợp phải thu hồi tiền đã chi trả sai do việc thông báo biến động người hưởng chậm trễ. Đây là một trong những vấn đề cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật dữ liệu kịp thời, nhất là khi người đang hưởng chế độ có thay đổi về tình trạng hoặc điều kiện thụ hưởng.

Bên cạnh đó, thông tin được công bố cho biết đến tháng 8/2026, cả nước còn 947.989 trường hợp có dữ liệu chưa trùng khớp hoặc chưa được cập nhật số định danh cá nhân. Việc chuẩn hóa thông tin được xem là yêu cầu cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý và hạn chế nhầm lẫn trong quá trình chi trả.

Những nhóm người hưởng cần được tăng cường xác minh

Trong thời gian tới, công tác rà soát được chú trọng đối với những trường hợp có nguy cơ phát sinh sai sót, bao gồm người nhận trợ cấp thông qua ủy quyền trong thời gian dài và những hồ sơ có thông tin cần được xác minh thêm.

Đối với người nhận tiền qua tài khoản ngân hàng nhưng ít phát sinh giao dịch trong nhiều tháng, cơ quan chức năng cần xem xét, xác minh theo quy trình phù hợp. Việc ít giao dịch không đồng nghĩa với việc người hưởng đã mất quyền lợi hoặc đương nhiên thuộc diện bị dừng chi trả.

Người cao tuổi, người gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc người có nhu cầu ủy quyền nhận tiền cần được hướng dẫn cụ thể về thủ tục, giấy tờ và cách thức xác nhận theo quy định hiện hành.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp cũng nên chủ động kiểm tra thông tin cá nhân, số định danh, tài khoản nhận tiền và thông báo kịp thời những thay đổi cần thiết cho cơ quan BHXH hoặc đơn vị chi trả.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi người thụ hưởng

Tại hội nghị giao ban quý IV/2026, lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu toàn hệ thống rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tập trung nguồn lực cho những chỉ tiêu còn chậm và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong những tháng cuối năm, ngành BHXH tiếp tục đặt mục tiêu giải quyết, chi trả các chế độ đúng thời hạn; đồng thời tăng cường cải cách thủ tục hành chính, khai thác dữ liệu định danh và mở rộng các phương thức giao dịch thuận tiện.

Đối với người đang hưởng lương hưu và trợ cấp trên cả nước, việc tăng cường rà soát dữ liệu không đồng nghĩa với việc tất cả người hưởng phải làm lại hồ sơ hoặc sẽ bị dừng nhận tiền. Việc xác minh, điều chỉnh hay xử lý từng trường hợp phải căn cứ vào tình trạng hồ sơ và quy định pháp luật.

Do đó, người dân cần theo dõi thông báo chính thức từ cơ quan BHXH, phối hợp cung cấp thông tin khi được yêu cầu hợp lệ và thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Đây là cách giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân, đồng thời góp phần bảo đảm việc chi trả các chế độ an sinh xã hội được thực hiện chính xác, công khai và minh bạch.