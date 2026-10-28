Thông tin mới nhất liên quan giang hồ mạng 'Cọp đen'

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 bị can liên quan đến nhóm đối tượng “Cọp đen” để điều tra về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Đào Ngọc Giàu làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Hoàng Bình)/Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2019 đến nay, các bị can Đào Ngọc Giàu (tức Cọp đen), Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, xây dựng kịch bản và mời nhiều đối tượng tham gia sản xuất các bộ phim ngắn như “Ơn Nghĩa Giang Hồ” (4 tập), “Thành phố Sói” (3 tập), “Ơn đền oán trả” (2 tập), “Khu tao sống” (2 tập) và “Hồng lửa” (1 tập). Các bộ phim này đều chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Sau khi hoàn thành, các đối tượng đăng tải phim lên các nền tảng mạng xã hội YouTube, Facebook và TikTok nhằm kiếm lợi nhuận, đồng thời đánh bóng tên tuổi, xây dựng hình ảnh “giang hồ mạng”.

Để thu hút người xem, đặc biệt là giới trẻ, các đối tượng tập trung khai thác những chủ đề có yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục, tô đậm hình tượng “đại ca”, đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật.

Các nhân vật tham gia diễn xuất chủ yếu là những người có hình xăm trên cơ thể, thường xuyên sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề và có lời lẽ xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

Thông qua lối diễn xuất và lời thoại, các bộ phim cổ xúy lối sống thiếu văn hóa, bạo lực và tệ nạn xã hội; tái hiện các hành vi tranh giành địa bàn, bảo kê, đánh bạc, sử dụng đạo cụ có hình dạng giống đao, kiếm, súng để đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm “giang hồ”.

Theo thông tin ban đầu, những nội dung này gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.