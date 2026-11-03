Thông tin lộ trình di chuyển của các đại biểu tham dự Đại hội X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Tại buổi làm việc, đại diện Tiểu ban Đưa đón và Lưu trú đã báo cáo chi tiết về phương án sắp xếp nơi lưu trú cũng như lộ trình di chuyển cho từng đoàn, bảo đảm sự thuận tiện cho đại biểu trong suốt thời gian diễn ra hai sự kiện trọng đại của Giáo hội.

Theo đó, dự kiến sẽ có gần 2.000 đại biểu về tham dự Đại hội. Ban Tổ chức đã chủ động liên hệ và bố trí nơi lưu trú cho đại biểu tại 18 khách sạn uy tín trên địa bàn TP.HCM. Bên cạnh đó, một số phái đoàn và chư tôn đức được bố trí lưu trú tại chùa Vĩnh Nghiêm và Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Tiểu ban Đưa đón và Lưu trú họp rà soát tiến độ và hoàn thiện phương án phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN - Ảnh: CTV

Với tinh thần phụng sự tận tụy và chu đáo, Tiểu ban Đưa đón và Lưu trú cũng đã thống nhất về phương tiện di chuyển, khẩu phần ăn uống bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng việc điều phối lực lượng tình nguyện viên túc trực hỗ trợ đại biểu trước, trong và sau Đại hội.

Do đặc thù địa bàn Thành phố và thời gian di chuyển từ các điểm lưu trú đến Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Bình Lợi) mất khoảng từ 60 đến 90 phút tùy thuộc vào mật độ giao thông, Ban Tổ chức đã lên kế hoạch chi tiết cho từng lộ trình riêng biệt.

Cụ thể, trong các ngày diễn ra phiên làm việc chính thức, đại biểu sẽ dùng điểm tâm vào lúc 5 giờ sáng và bắt đầu xuất phát lúc 5 giờ 30 phút. Việc xây dựng lộ trình khoa học và phân luồng di chuyển chi tiết cho từng đoàn không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian, tránh ùn tắc và chờ đợi, mà còn bảo đảm tất cả đại biểu tham dự các phiên làm việc đúng giờ, giữ trọn sự trang nghiêm cho Đại hội.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-11-2026 với chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Sự kiện dự kiến sẽ đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu các tôn giáo bạn, cùng gần 2.000 đại biểu, gồm 1.645 đại biểu chính thức và khách mời trong nước, quốc tế.

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