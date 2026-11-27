Trên đất liền: Gió Đông Bắc mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17 - 19 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Trên biển: Từ chiều tối 27/11, vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 1,0 - 2,5m.

Ảnh minh họa.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo về khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Theo dự báo, từ ngày 28-30/11, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa, cục bộ có mưa vừa và dông. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất vùng đồi núi, ven các sông suối nhỏ, ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị.