Thông tin giáo viên bị ép quỳ gối ở Nghệ An không có trong báo cáo của nhà trường

Bộ GDĐT cho biết, thông tin phụ huynh học sinh bắt cô giáo quỳ xin lỗi không có trong báo cáo của nhà trường. Tuy nhiên, nguồn tin từ CA TP.Vinh khẳng định: Sự việc phụ huynh đánh, buộc giáo viên quỳ gối là có thật.

Sự việc yêu cầu giáo viên quỳ gối xin lỗi có tiếp tục tái diễn tại Nghệ An?

Sáng 25.3, đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục, Bộ GDĐT cho biết: Về vụ việc phụ huynh học sinh hành hung giáo viên thực tập tại Trường Mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An), sau khi nắm bắt thông tin, ngày 23.3, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục đã có công văn và điện thoại trực tiếp yêu cầu Sở GDĐT Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về Bộ GDĐT.

Theo báo cáo của Sở GDĐT Nghệ An, Sở này đã chỉ đạo Phòng GDĐT TP.Vinh phối hợp với công an xác minh làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của phụ huynh. Theo báo cáo ban đầu, Công an TP.Vinh đã triệu tập và tạm giữ phụ huynh học sinh này phục vụ điều tra. Thông tin phụ huynh học sinh bắt cô giáo quỳ xin lỗi không có trong báo cáo của nhà trường.

Sở và Phòng GDĐT TP.Vinh đã thăm hỏi, động viên cô giáo, ổn định tình hình. Hiện tại, sức khỏe của cô giáo đã dần ổn định. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục yêu cầu Sở GDĐT Nghệ An tiếp tục báo cáo sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, đồng thời cũng nhắc nhở các địa phương khác trong công tác đảm bảo an toàn trường học cho các thầy cô giáo và học sinh.

Ngày 25.3, nguồn tin của Báo Lao Động từ CA TP.Vinh khẳng định: Sự việc phụ huynh tên Ng (khối 3, phường Trung Đô, TP.Vinh) đánh, buộc giáo viên ở Trường Mầm non Việt - Lào quỳ gối là có thật.

"Chúng tôi đang cho giám định kết quả thương tích của cô giáo bị đánh để xem xét có thể khởi tố vụ án hay không", nguồn tin này cho hay.

HUYÊN NGUYỄN