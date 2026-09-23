Thông tin gây xôn xao về Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm vắng bóng

Mới đây, nhà sản xuất Chi Chị Em Em 3 chính thức công bố nữ chính thứ 3 của phim là Ninh Dương Lan Ngọc. 'Ngọc nữ" chính thức trở lại màn ảnh rộng với vai Thị Liễu trong Chị Chị Em Em 3. Thông tin nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính tiếp theo của thương hiệu phim nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả, đặc biệt sau khoảng 4 năm kể từ lần gần nhất cô xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Theo thông tin được ê-kíp công bố, Thị Liễu - Ninh Dương Lan Ngọc được giới thiệu là một cô gái đến từ phương Nam, đặt chân đến vùng đất Kinh Bắc và đứng giữa những mối duyên chằng chịt.

Ninh Dương Lan Ngọc chính thức trở lại màn ảnh rộng sau 4 năm vắng bóng. Ảnh: NSX

Ê-kíp hé lộ: “Liệu nàng sẽ mang làn gió nào từ phương Nam đến vùng đất Kinh Bắc, khi chỉ một thân liễu gầy giữa bao mối duyên chằng chịt?”. Một chuyến ghé thăm tưởng như tình cờ, một cuộc gặp tưởng chỉ thoáng qua nhưng có thể mở ra một mối duyên khó quên.

Đáng chú ý, câu chuyện về Thị Liễu được đặt trong những câu hỏi còn bỏ ngỏ. "Trước khi đặt chân đến Kinh Bắc, liệu cô đã biết mình muốn tìm kiếm điều gì?". Đây cũng là chi tiết khiến khán giả tò mò về mục đích thực sự của nhân vật và những biến cố mà cô sẽ gặp phải trong hành trình tại vùng đất mới.

Với Lan Ngọc, vai Thị Liễu đánh dấu một hình ảnh mới sau thời gian nữ diễn viên không có phim điện ảnh ra mắt. Tác phẩm gần nhất của cô là Cô gái từ quá khứ, phát hành năm 2022. Sau đó, Lan Ngọc vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng tập trung nhiều hơn vào gameshow, chương trình truyền hình, sự kiện và các hoạt động quảng bá.

Khoảng thời gian này không khiến tên tuổi Lan Ngọc giảm sức hút. Ngược lại, nữ diễn viên tiếp tục duy trì độ nhận diện qua nhiều chương trình giải trí, đồng thời thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, việc trở lại màn ảnh rộng với một nhân vật mới vẫn là điều được khán giả chờ đợi.

Khán giả trông chờ sự trở lại của "ngọc nữ" Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: FBNV

Trước đó, Lan Ngọc ghi dấu với hàng loạt tác phẩm như Cánh đồng bất tận, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Cua lại vợ bầu, 1990 và Cô gái từ quá khứ. Nhiều bộ phim trong số này đạt thành tích phòng vé đáng chú ý, góp phần củng cố vị trí của nữ diễn viên trong điện ảnh Việt.

Sự trở lại lần này càng được quan tâm khi Lan Ngọc không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời mà đảm nhận vai nữ chính Thị Liễu. Nhân vật có xuất thân phương Nam, đồng thời được đặt vào không gian Kinh Bắc với những mối quan hệ và câu chuyện chưa được hé lộ hoàn toàn.

Sau 4 năm vắng bóng điện ảnh, Lan Ngọc đang có màn tái xuất đáng chú ý với Chị Chị Em Em 3. Câu chuyện về Thị Liễu, chuyến đi đến Kinh Bắc và những mối duyên phía trước được kỳ vọng sẽ tạo thêm một màu sắc mới cho hành trình diễn xuất của “ngọc nữ” màn ảnh Việt.