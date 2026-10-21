Thông tin gây chú ý về TikToker nhiều follow nhất thế giới

Khaby Lame nổi tiếng toàn cầu nhờ những video hài không lời trên TikTok, hiện có hơn 160 triệu người theo dõi. Ảnh: Reuters.

Khaby Lame, TikToker nhiều follow nhất thế giới, tiếp tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, trò chơi điện tử và sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2026. Tuy nhiên, thương vụ trị giá 975 triệu USD của ngôi sao TikTok vẫn chưa có tiến triển rõ ràng, còn cổ phiếu của đối tác liên quan đã giảm 99% so với mức đỉnh.

Theo Business Insider, hồ sơ tài chính của Rich Sparkle Holdings cho biết thỏa thuận với công ty của Lame vẫn phụ thuộc vào quá trình thẩm định, mức định giá tối thiểu và sự chấp thuận của sở giao dịch chứng khoán. Đây là thông tin mới nhất về giao dịch được công bố hồi tháng 1, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Ngày 9/1, Khaby Lame ký thỏa thuận với Rich Sparkle Holdings, doanh nghiệp in ấn tài liệu tài chính có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) và đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo kế hoạch ban đầu, công ty của Lame sẽ được sáp nhập với Rich Sparkle, mở đường đưa doanh nghiệp của anh lên sàn.

Thỏa thuận dự kiến mang lại cho công ty của Lame 75 triệu cổ phiếu Rich Sparkle, với mức định giá ban đầu khoảng 975 triệu USD. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1, Lame không còn đề cập đến giao dịch này.

Hồ sơ tài chính Rich Sparkle công bố ngày 30/9 cho thấy thương vụ vẫn chưa được hoàn tất. Các điều kiện để giao dịch diễn ra không thay đổi so với những hồ sơ trước đó.

Cùng thời gian này, cổ phiếu Rich Sparkle giảm mạnh. Sau khi tăng lên khoảng 180 USD trong giai đoạn đầu công bố thỏa thuận, mã này đóng cửa ở mức 1,93 USD trong phiên giao dịch hôm thứ năm được Business Insider đề cập, tương đương mức giảm khoảng 99% so với đỉnh.

Với mức giá đó, 75 triệu cổ phiếu dự kiến trao theo thỏa thuận có giá trị khoảng 145 triệu USD. Tuy nhiên, con số này chỉ phản ánh giá trị tính theo thị giá cổ phiếu tại thời điểm được đề cập, không có nghĩa Lame đã nhận khoản tiền tương ứng.

Khi công bố giao dịch, Rich Sparkle cho biết công ty dự định phát triển một phiên bản đại diện bằng trí tuệ nhân tạo (AI) của Lame.

Nhân vật kỹ thuật số này sẽ được sử dụng trong các hợp đồng quảng cáo và hoạt động bán hàng trên mạng xã hội. Doanh nghiệp từng dự báo mô hình này có thể thúc đẩy doanh số bán sản phẩm hàng năm vượt 4 tỷ USD.

Dù vậy, tương lai của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng. Cuối tháng 1, Lame đã xóa mã cổ phiếu ANPA của Rich Sparkle khỏi phần tiểu sử trên các tài khoản mạng xã hội. Cả anh và công ty đều chưa phản hồi nhiều yêu cầu bình luận về tình trạng giao dịch.

Bất chấp những dấu hỏi quanh thương vụ, Lame vẫn tiếp tục xuất hiện trong các dự án quảng cáo và giải trí. Những hoạt động này cho thấy anh vẫn duy trì công việc bên ngoài TikTok, nền tảng đã đưa mình đến với công chúng toàn cầu.

Khaby Lame tiếp tục hợp tác với các thương hiệu và tham gia nhiều dự án quốc tế trong năm 2026, dù thương vụ trị giá 975 triệu USD vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Ảnh: Dakar 2026.

Năm 2026, việc được chọn làm đại sứ của Đại hội Thể thao Olympic Trẻ Dakar mang ý nghĩa đặc biệt với Lame, bởi đây là sự kiện thể thao quốc tế diễn ra tại quê hương anh. Dakar 2026 cũng là kỳ Olympic đầu tiên được tổ chức tại châu Phi, theo Ministry of Sport.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện trong trò chơi điện tử 007 First Light và các chiến dịch quảng cáo quốc tế cho thấy anh đang mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác nhau.

Khaby Lame sinh năm 2000 tại Dakar, Senegal, sau đó chuyển đến Italy khi còn nhỏ và lớn lên tại Chivasso, gần thành phố Turin. Trước khi nổi tiếng, anh làm công nhân vận hành máy tại một nhà máy ở Italy.

Tháng 3/2020, Lame mất việc trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong thời gian ở nhà, anh bắt đầu đăng các video ngắn lên TikTok. Những nội dung đơn giản, không lời, trong đó anh dùng biểu cảm gương mặt và cử chỉ tay để phản ứng với các mẹo vặt phức tạp, dần giúp anh tạo dựng phong cách riêng.

Thay vì giải thích dài dòng, Lame thường chỉ ra cách giải quyết trực tiếp bằng những hành động dễ hiểu. Nhờ không phụ thuộc vào lời thoại, video của anh có thể tiếp cận người xem ở nhiều quốc gia.

Từ những video đầu tiên, Lame dần trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất TikTok, với hơn 160 triệu người theo dõi. Năm 2022, anh được cấp quốc tịch Italy sau nhiều năm sinh sống tại đây.

Dù nổi tiếng toàn cầu, Lame ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân, gia đình và các mối quan hệ tình cảm.