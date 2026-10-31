Thông tin dự án nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội tại Đông Anh, Hà Nội

Dự án được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, theo quy định của pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng khởi công dự án nhà ở xã hội Tây Cổ Loa tại xã Đông Anh, TP Hà Nội. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Theo thông tin của Cục Doanh trại, khu đất thực hiện dự án thuộc ô đất nhà ở xã hội tại Dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X5, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Phía Bắc giáp ô đất quy hoạch cây xanh; phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 15,5m; phía Đông giáp quy hoạch đất ở cao tầng; phía Tây giáp đường quy hoạch rộng 14m.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất rộng 2.602m², mật độ xây dựng tối đa từ 60 đến 65%, chiều cao công trình tối đa khoảng 19 tầng, quy mô dân số tối đa khoảng 900 người. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và quy mô chi tiết các hạng mục công trình sẽ được xác định trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

Hiện trạng khu đất do xã Đông Anh quản lý, đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27-12-2024, khu đất được định hướng chức năng là đất đơn vị ở.

Theo Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được UBND TP Hà Nội phê duyệt, vị trí khu đất cơ bản không thay đổi chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chung đã được phê duyệt. Tuy nhiên, quy hoạch phân khu đô thị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án sẽ được xác định, chuẩn hóa trong quá trình lập, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn, hiệu quả đầu tư và kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực.

Các giải pháp thiết kế công trình phải bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quân đội, theo quy định tại Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 11-11-2024 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 31/2026/TT-BXD ngày 15-6-2026 của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2961/VP-TH ngày 30-3-2026 về thiết kế, thi công, quản lý, sử dụng công trình nhà ở cho hộ gia đình quân nhân.

Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án khoảng 521 tỷ đồng. Mức vốn này được sử dụng để đánh giá năng lực nhà đầu tư; tổng vốn đầu tư chính thức sẽ được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư tại quyết định đầu tư dự án. Tiến độ thực hiện dự kiến 36 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ thời điểm được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhà đầu tư thực hiện dự án được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có Luật Nhà ở năm 2023; Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26-7-2024; Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29-5-2025 của Quốc hội và các Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025, số 261/2025/NĐ-CP ngày 10-10-2025 của Chính phủ.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ 8 giờ ngày 29-10-2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 17-11-2026. Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng phòng Chính sách nhà ở (Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật); điện thoại: 069.536.414.