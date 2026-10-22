Thông tin đối ngoại tạo hình ảnh 'Tây Ninh đẹp' trong mắt bạn bè

Biểu diễn Skô Chhay dăm trên núi Bà Đen phục vụ du khách. (Ảnh: MINH ANH)

Song song với tăng cường công tác thông tin đối ngoại, việc ban hành kế hoạch này nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo tình hình thực tế của tỉnh; bảo đảm sự ổn định nội bộ; gắn với quảng bá hình ảnh Tây Ninh với bạn bè quốc tế.

Không là nhiệm vụ riêng của ngành tuyên giáo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh, kế hoạch không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan tuyên giáo mà cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác này. Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Việc phân công phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; mỗi nhiệm vụ xác định một cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp, không chồng chéo, không làm thay. Công tác chính trị, tư tưởng phải được đưa vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ hằng năm.

Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, công tác truyền thông chính sách phải được thực hiện từ sớm, xuyên suốt quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách. Hằng năm, các cơ quan có liên quan xác định những chủ trương, chính sách và nhiệm vụ trọng điểm cần tập trung tuyên truyền; làm rõ nội dung thông tin, nhóm đối tượng, cơ quan chịu trách nhiệm, phương thức truyền thông và cách tiếp nhận phản hồi. Các sản phẩm tuyên truyền cần phù hợp từng nhóm đối tượng, được triển khai đồng bộ tại địa bàn dân cư và trên không gian số.

Việc xử lý các vấn đề tư tưởng ở cơ sở phải thực hiện theo quy trình: nắm tình hình, đối thoại và giải thích, xử lý theo thẩm quyền, thông báo kết quả. Những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất đai, môi trường và an sinh xã hội phải được quan tâm giải quyết kịp thời, không để kéo dài, phát sinh bức xúc hoặc trở thành vấn đề phức tạp. Hệ thống thông tin cơ sở phải được đổi mới để cung cấp thông tin chính thống đầy đủ, dễ hiểu, phù hợp với từng địa bàn; đồng thời tiếp nhận phản hồi của người dân, bảo đảm thông tin giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân được thực hiện theo hướng hai chiều.

Phong trào “Bình dân học vụ số” và Mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” phải tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao kỹ năng cho người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động cập nhật kiến thức, sử dụng công nghệ phù hợp nhiệm vụ; thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và các quy định liên quan. Các cấp, các ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, bảo đảm nguồn lực theo phân cấp, sử dụng kinh phí đúng trọng tâm, gắn với sản phẩm và kết quả đầu ra.

Chủ động giới thiệu Tây Ninh đến bạn bè quốc tế

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường lan tỏa thành tựu phát triển, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay và cách làm hiệu quả. Mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, người có uy tín và người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội cần được củng cố, phát huy hiệu quả thực chất. Đồng thời, công tác thông tin đối ngoại cần được triển khai thống nhất với thông tin đối nội, chủ động giới thiệu chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, thành tựu phát triển, tiềm năng, lợi thế và con người Tây Ninh đến bạn bè quốc tế.

Thí dụ như thời gian qua, địa phương xử lý các chế độ, chính sách đối với cán bộ tương đối đầy đủ, đúng quy định, góp phần ổn định tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ yên tâm công tác; nhất là giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bởi toàn tỉnh có 2.574 người đang hoạt động không chuyên trách. Tây Ninh cũng đã tiếp nhận 221 người vào làm công chức và giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đối với 1.035 người.

Trung tâm phường Gò Dầu, nơi kết nối Tây Ninh với các quốc gia Đông Nam Á. (Ảnh: MINH ANH)

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, việc phân công trách nhiệm thực hiện kế hoạch như sau: “Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, định hướng tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu về công tác cán bộ và tiêu chí đánh giá. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đưa các nội dung liên quan vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo định kỳ 6 tháng/lần; sơ kết vào năm 2028; tổng kết trước Đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng”.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Tây Ninh và công tác tư tưởng trong bối cảnh mới tại tỉnh Tây Ninh được triển khai song song với mục tiêu vừa bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và niềm tin của nhân dân; vừa mở rộng được quan hệ hợp tác quốc tế gắn với phát triển kinh tế. Việc bảo đảm công tác tư tưởng, lan tỏa thông tin đối ngoại chính là góp phần tạo hình ảnh “Tây Ninh đẹp” trong mắt đối tác, du khách và bạn bè quốc tế.