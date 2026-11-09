Thông tin đáng lưu ý về đợt rét tại Hà Nội

Không khí lạnh gây mưa tại Hà Nội. Ảnh: HNM.

Từ sáng 9-11, không khí lạnh đã chính thức ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Từ đêm qua đến trưa nay, tại nhiều xã, phường ghi nhận nhiệt độ xuống thấp. Đáng chú ý, nhiều khu vực đã có mưa rào và dông.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định, ngày mai (10-11) không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, gió Đông bắc cấp 2-3, trời rét.

Cơ quan khí tượng nhận định chi tiết về nhiệt độ tại một số khu vực. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 16-18°C sẽ xảy ra tại các xã, phường: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Thanh Oai, Phú Xuyên, Vân Đình.

Các xã, phường khác, nhiệt độ dự kiến thấp nhất sẽ cao hơn từ 1-2°C gồm: Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cũng cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Cụ thể, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.