Bắc Bộ bước vào giai đoạn chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng mới nhất của Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra nhiều nhận định đáng chú ý, nhất là về diễn biến không khí lạnh thời gian tới tại khu vực Bắc Bộ.

Thống kê cho thấy, trong hơn 1 tháng qua, tại khu vực Bắc Bộ đã xảy ra 3 đợt không khí lạnh vào ngày 8-11, ngày 18-11 và 23-11. Đáng chú ý, đợt không khí lạnh đêm 8-11 đã gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có khả năng hoạt động mạnh trong những ngày cuối tháng 11. Sang tháng 12, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trên đất liền, hoạt động của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, rãnh gió Tây trên mực 5000m, nhiễu động gió Đông và rãnh thấp xích đạo ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa diện rộng; nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời kỳ từ nay đến ngày 20-12-2026, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm và ít có khả năng ảnh hưởng đến khu vực đất liền Việt Nam.

Đáng chú ý, trong thời kỳ dự báo (từ nay đến khoảng ngày 20-12-2026), mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; trong đó mưa vừa, mưa to tập trung chính tại khu vực Trung Bộ.

Cục Khí tượng Thủy văn nhấn mạnh: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.