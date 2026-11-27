Phiên tọa đàm trong khuôn khổ ngày hội thông tin cơ sở năm 2026. Ảnh: Đình Minh

Sáng 27/11, tại phường Hoa Lư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức ngày hội Thông tin cơ sở tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2026, với chủ đề 'Thông tin cơ sở - Kết nối niềm tin, lan tỏa sức mạnh'.

Phát biểu tại ngày hội, ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình cho biết: Với mạng lưới rộng khắp, thông tin cơ sở hiện có khả năng tiếp cận khoảng 70-80 triệu người dân trên cả nước. Toàn quốc có 3.039/3.321 xã, phường, đặc khu có đài truyền thanh; 127.062 tuyên truyền viên cơ sở và 3.015 địa phương có trang thông tin điện tử.

Ông Ngô Thanh Hiển - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Đình Minh

Không chỉ truyền tải thông tin, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh và phổ biến chính sách, hệ thống thông tin cơ sở còn là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân. Đội ngũ hơn 130.000 người làm công tác thông tin cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin đến từng cộng đồng, lắng nghe và phản hồi những vấn đề từ thực tiễn.

Theo chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/9/2026, lĩnh vực này sẽ chuyển mạnh sang mô hình truyền thông số đa nền tảng, tương tác hai chiều. Đây không chỉ là bước chuyển về công nghệ mà còn là thay đổi phương thức hoạt động, từ đưa thông tin đến người dân sang kết nối Nhà nước với nhân dân, lấy hiệu quả phục vụ cộng đồng làm thước đo.

Bà Dương Thị Đào - Giám đốc Trung tâm Công ích xã Hòa Bình chia sẻ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất video, hình ảnh tại cơ sở. Ảnh: Đình Minh

Tại phiên tọa đàm với chủ đề 'Nhà quản lý - Nhà doanh nghiệp - Người làm công tác thông tin cơ sở', các đại biểu đã chia sẻ nhiều cách làm sáng tạo, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ và những khó khăn từ thực tiễn.

Bà Đỗ Thị Phương Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Yên Khánh (Ninh Bình) cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm truyền thông số, đăng tải thông tin, hình ảnh hoạt động địa phương trên mạng xã hội. Nhờ đó, trang fanpage 'Truyền thông Yên Khánh' đã tăng từ 900 người theo dõi vào cuối năm 2025 lên hơn 15.000 người, nhiều bài đăng đạt hàng trăm nghìn lượt xem.

Trong khi đó, bà Dương Thị Đào - Giám đốc Trung tâm Công ích xã Hòa Bình (Cà Mau) chia sẻ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển văn bản thành giọng nói, sản xuất video, clip phục vụ tuyên truyền. Các sản phẩm được đăng tải trên fanpage và phát trên hệ thống truyền thanh, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nghe lại thông tin khi cần thiết.

Đại diện các doanh nghiệp giới thiệu giải pháp truyền thanh thông minh, nền tảng số và ứng dụng mạng viễn thông. Ảnh: Đình Minh

Tại phiên tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp công nghệ cũng giới thiệu những giải pháp truyền thanh thông minh, nền tảng số và ứng dụng mạng viễn thông, giúp khắc phục hạn chế của hệ thống truyền thanh truyền thống, mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, nhất là tại các địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình nhấn mạnh yêu cầu đổi mới của hoạt động thông tin cơ sở. Ảnh: Đình Minh

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong giai đoạn mới, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình cho rằng, thông tin cơ sở cần được xác định là hạ tầng thiết yếu, chuyển từ phương thức tuyên truyền một chiều sang truyền thông hai chiều. Bên cạnh ứng dụng công nghệ để truyền tải thông tin nhanh chóng, đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở vẫn giữ vai trò quyết định trong việc kết nối, tạo dựng niềm tin và củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân.