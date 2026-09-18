Thông tin chính thức về việc nam sinh mất tích tại phường Đông Ngạc

Khu vực tìm thấy nam sinh. Ảnh: Đức Tuấn

Đây là vụ việc liên quan đến trường hợp nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất mất tích trong cơn mưa xảy ra trước đó một ngày, phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có thông tin chính thức.

Theo đó, vào khoảng 10h00 phút ngày 17-9, người dân phát hiện 1 xe máy đã cũ kiểu dáng Wawe mầu xanh đen biển kiểm soát 18F5-5540 bị đổ ở khu vực gần miệng cống thoát nước, xung quanh không phát hiện người điều khiển phương tiện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an phường và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

Công an phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ, phong tỏa hiện trường và tổ chức xác minh vụ việc. Phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện tìm kiếm. Xác minh nhân thân, thông báo cho gia đình.

Vụ việc đang được tích cực giải quyết. Ảnh: Đức Tuấn

Qua rà soát xác định, chiếc xe máy trên mang tên anh Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 1976 ở xã Mỹ Lộc, Ninh Binh). Gia đình cho con trai anh Sơn là Nguyễn Đình Sang (sinh năm 2008) sử dụng làm phương tiện đi lại. Hiện tại anh Sang đang học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Cơ quan chức năng đã thông báo cho phía gia đình và nhà trường phối hợp giải quyết.

Đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn phường Đông Ngạc người dân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận diễn biến phức tạp liên quan đến vụ việc. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đông Ngạc tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp và nắm tình hình, cập nhật thông tin mới.