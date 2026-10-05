Thông tin chính thức về dự án Safari Ba Vì: Đang thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư

Quang cảnh buổi họp báo

Chiều 5-10, tại buổi họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức, báo chí đặt câu hỏi về dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari (gọi tắt là dự án Safari Ba Vì), có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 10.000 tỷ đồng, đề xuất nghiên cứu đầu tư trên diện tích hơn 580 ha.

Báo chí đề nghị Sở Tài chính Hà Nội cho biết, nghiên cứu về dự án này đang ở bước nào? Liệu có được khởi công trong dịp 10-10 tới đây hay không? Phạm vi quy mô sử dụng đất và số hộ dân dự kiến chịu ảnh hưởng bởi dự án ra sao?

Trả lời, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thành phố đã tiếp nhận đề xuất của doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời - thành viên Sun Group) đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần Safari.

Sau khi tiếp nhận đề xuất, thành phố đã đăng tải thông tin công khai, minh bạch trên Cổng thông tin điện tử.

“Đó là đề xuất ban đầu của nhà đầu tư” – bà Đỗ Thu Hằng nói.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội trả lời báo chí

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, sau khi đăng tải thông tin, thành phố đã lập Hội đồng thẩm định - bởi dự án này là dự án nhóm A - để xem xét chủ trương đầu tư.

Trong quá trình rà soát, thẩm định chủ trương đầu tư dự án, Hội đồng thẩm định đã yêu cầu nhà đầu tư rà lại quy mô đầu tư trên cơ sở rà soát kỹ hiện trạng quản lý sử dụng đất, đánh giá tác động đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong khu vực dự kiến thực hiện dự án… để xác định quy mô dự án phù hợp.

Nguyên tắc là giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống của người dân, hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với quyền và lợi ích của người dân.

Sau khi rà soát, đã xác định sơ bộ quy mô đầu tư dự án khoảng 200 ha đất.

Bà Hằng nhấn mạnh, đây mới chỉ là thông tin sơ bộ bởi quy mô và ranh giới chính xác phải được xác định trên cơ sở lập quy hoạch chi tiết. Trong các bước lập quy hoạch, sẽ công khai, minh bạch thông tin liên quan và sẽ xin ý kiến đầy đủ theo quy định.