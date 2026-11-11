Thông tin cầu gỗ Phú Kiễng ngưng hoạt động là sai sự thật

Thực tế ghi nhận, cầu gỗ Phú Kiễng vẫn đang hoạt động bình thường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông Cái Nha Trang.

Người dân địa phương vẫn lưu thông qua cầu Phú Kiễng bình thường (thời điểm trưa ngày 11/11/2026).

Tại thời điểm phóng viên có mặt, hoạt động lưu thông qua cầu diễn ra bình thường. Tổ vận hành vẫn tổ chức thu phí, phục vụ người dân qua lại theo đúng quy định được UBND phường Tây Nha Trang giao. Ngay tại khu vực thu phí có sẵn các thiết bị cứu hộ, cứu nạn như xuồng máy, áo phao, dây thừng,…

Trực tiếp tham gia công tác thu phí tại cầu, ông Nguyễn Xuân Lâm, thành viên Tổ vận hành cho biết, một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng cầu đã ngừng hoạt động do mưa lũ là không đúng sự thật. Hiện nay, cầu vẫn được tổ chức vận hành bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tổ vận hành thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước. Trường hợp nước sông dâng cao, không bảo đảm điều kiện an toàn, tổ sẽ báo cáo cơ quan chức năng để xem xét, quyết định tạm ngừng hoạt động. Việc vận hành cầu phải đặt yếu tố an toàn của người dân lên hàng đầu, nhất là trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Cầu gỗ Phú Kiễng bắc qua sông Cái, nối khu vực dân cư phía Bắc với các khu vực trung tâm Nha Trang. Nếu không có cây cầu này, người dân phải di chuyển đường vòng hơn 10 km để sang bờ bên kia. Cầu gỗ Phú Kiễng dài khoảng 280m, rộng 1,5m đã trở thành lối đi quen thuộc của người dân trong khu vực. Mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện lưu thông qua cầu.

Do kết cấu chủ yếu bằng gỗ, kết hợp với các trụ bê tông nên vào mùa mưa lũ, cầu thường phải tháo dỡ để bảo đảm an toàn.

Do kết cấu chủ yếu bằng gỗ, kết hợp với các trụ bê tông nên vào mùa mưa lũ, cầu thường phải tháo dỡ để bảo đảm an toàn. Trong đợt mưa lũ giữa tháng 11/2025, nước lũ dâng nhanh khiến cầu không kịp tháo dỡ và bị cuốn trôi, sau đó đã được dựng lại. Về lâu dài, tỉnh Khánh Hòa đã có chủ trương đầu tư xây dựng cầu Phú Kiễng kiên cố với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 600 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát khu vực nguy hiểm; tổ chức chốt chặn, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các ngầm tràn, đập tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết nghiêm cấm người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn; tuyệt đối nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi đang có lũ lớn.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông báo của chính quyền địa phương để chủ động ứng phó; đồng thời cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong cộng đồng.