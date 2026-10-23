Thông tin Cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm gây va chạm là không đúng sự thật

Hình ảnh chia sẻ sai sự thật.

Trước đó, tài khoản này đăng bài viết kèm hình ảnh với nội dung đề cập đến việc người tham gia giao thông cố tình bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, dẫn đến va chạm giao thông. Bài viết cũng đề cập các hệ lụy và mức xử lý đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc như nội dung bài viết lan truyền.

Tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo cơ quan chức năng, việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng thực thi pháp luật và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguồn phát tán thông tin. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; ưu tiên theo dõi các nguồn tin chính thống, không chia sẻ hoặc bình luận phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, lành mạnh.