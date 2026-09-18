Thông tin bất ngờ vụ nam thanh niên bị chém 'nhầm' khi đang ngồi uống nước

Những ngày qua, sự việc nam thanh niên ở TP Hải Phòng bị nhóm đối tượng dùng kiếm, tuýp sắt tấn công nhầm khi đang ngồi uống nước nhận được sự quan tâm của dư luận.

Liên quan đến sự việc trên, Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin ban đầu về bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người dân.

Đối tượng Hoàng Tiến Thịnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo đó, khoảng 11h20 ngày 15/9, anh L.H.H (SN 1984) đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá (phường Hải An, TP Hải Phòng) thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe máy, mang theo hung khí lao vào tấn công làm nạn nhân bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hải An và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét, làm rõ các đối tượng liên quan.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Hoàng Tiến Thịnh (SN 2003, trú tại TDP Thành Tô 3, phường Hải An, TP Hải Phòng) với anh trai sinh đôi của anh L.H.H. Nhóm đối tượng của Thịnh nhận nhầm anh L.H.H là người có mâu thuẫn nên đã sử dụng hung khí tấn công nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan; đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.