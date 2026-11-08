Thông tin bất ngờ về nghi phạm vụ xả súng hàng loạt gây rúng động Ba Lan

Cảnh tượng đau thương tại khu vực quảng trường thành phố Krakow - một trong những điểm thu hút du khách chính của Ba Lan - đã gây chấn động quốc gia vốn từ lâu vẫn tự coi mình là nơi an toàn hơn so với các nước láng giềng Tây Âu.

Vụ xả súng với quy mô chưa từng có này càng làm gia tăng cảm giác bất an, vốn đã nhen nhóm sau các vụ tấn công bằng dao tại các trường học ở Ba Lan vào tháng 10 - những sự việc mà giới chức cho rằng chịu ảnh hưởng từ các nội dung bạo lực và cực đoan trên mạng.

"Mọi dấu hiệu đều cho thấy hung thủ chịu ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng cực hữu. Đây cũng là vấn đề sẽ được điều tra”, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski phát biểu tại một cuộc họp báo. "Các sĩ quan cảnh sát cùng đặc vụ từ Cơ quan An ninh Nội địa hiện đã có mặt tại hiện trường cũng như tại tư gia của đối tượng”.

Theo chính quyền Ba Lan, 4 phụ nữ và 2 người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại trung tâm thành phố. 17 người khác, bao gồm hai sĩ quan cảnh sát và hung thủ, đã bị thương.

Cảnh sát cho biết, một trong số các nạn nhân tử vong đã được xác định là công dân Anh. Năm công dân nước ngoài bị thương trong vụ nổ súng đến từ Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Anh.

Các sĩ quan cảnh sát bị thương hiện đã ổn định sau khi trải qua phẫu thuật. Bộ trưởng Tư pháp cũng đã kêu gọi hiến máu cho một trong những sĩ quan bị thương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ngày 7/11 ở Krakow (Ba Lan). (Ảnh: Reuters)

Phát hiện thi thể tại nhà hung thủ

Theo cảnh sát Ba Lan, nghi phạm là một công dân Ba Lan 24 tuổi. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cảnh sát cho biết: "Đối tượng duy nhất được xác định gây ra vụ việc hiện đã bị bắt giữ”. Cảnh sát không đề cập đến động cơ của vụ nổ súng.

Trước đó, cơ quan chức năng bắt đầu nhận được tin báo vào khoảng 15h ngày 7/11 về một đối tượng nổ súng từ xe hơi, nhắm bắn ngẫu nhiên vào mọi người tại quảng trường ở thành phố lớn thứ hai của Ba Lan.

Katarzyna Cislo, phát ngôn viên cảnh sát địa phương, cho biết: "Tay súng mặc trang phục kiểu quân sự và sử dụng vũ khí quân dụng. Nhiều loại vũ khí và đạn dược cũng được tìm thấy trong xe của người này“.

Phát ngôn viên cảnh sát Andrzej Fijolek chia sẻ với đài truyền hình TVN 24 rằng hung thủ đã sử dụng súng trường AR-15 và đối tượng này có giấy phép sử dụng súng.

Các đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy đối tượng ngã xuống đất trong một cuộc đấu súng ở cự ly gần với cảnh sát. Tay súng đang trong tình trạng "ổn định nhưng rất nguy kịch".

Đáng chú ý, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, thi thể của hai người phụ nữ và một người đàn ông đã được tìm thấy tại nhà của tay súng ở Ostrowiec Swietokrzyski, cách Krakow chưa đầy 200 km về phía bắc.

"Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ là thành viên trong gia đình đối tượng”, ông Tusk phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp.

Ông cho biết, một thiết bị bay không người lái đã được sử dụng để quan sát bên trong nơi ở của tay súng do lo ngại các mối đe dọa an ninh tiềm tàng.

"Chúng tôi được biết có thể có một lượng lớn vũ khí bên trong ngôi nhà đó”, ông nói.

Truyền thông địa phương tại Ostrowiec Swietokrzyski đưa tin, cư dân đã được sơ tán khỏi tòa nhà nơi tay súng sinh sống, và các sĩ quan chống khủng bố đã tiến vào bên trong tòa nhà.

Cơ quan An ninh Nội địa (ABW) và Cơ quan Phản gián Quân sự (SKW) của Ba Lan đang hỗ trợ công tác điều tra.

Lời kể nhân chứng

Những thước phim chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh người dân tháo chạy khỏi hiện trường giữa lúc tiếng súng vang lên. Một đoạn video khác ghi lại cảnh hai người nằm trên mặt đường lát đá, trong khi những người xung quanh cố gắng hồi sức cho họ. Một người thứ ba nằm bất động trên mặt đất gần đó.

Một nhân chứng tên Konrad chia sẻ với trang tin Interia: "Tôi thấy những phát súng bắn ra từ cửa sổ phía ghế lái, khói bốc lên. Tôi chạy đến đồn cảnh sát ở quảng trường. Khi lao vào trong, tôi thấy rất nhiều người đang ẩn nấp dưới sàn nhà".

Một người đàn ông 67 tuổi tên Julek kể với hãng tin Reuters rằng ông nhìn thấy một chiếc xe tối màu bất ngờ xuất hiện, tài xế nổ súng vào một nhóm người rồi lái xe bỏ đi.

"Nếu chúng tôi đến sớm hơn hai phút, có lẽ chúng tôi cũng đã bị bắn trúng", ông nói.

Người dân và du khách bàng hoàng khi chứng kiến vụ xả súng giữa ban ngày. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết, quốc tang sẽ diễn ra trong hai ngày 8 và 9/11.

"Tôi xin hướng về các nạn nhân, những người bị thương cùng gia đình của họ”, ông Nawrocki viết trên mạng xã hội X.

Những thông điệp bày tỏ sự bàng hoàng và chia buồn đã được gửi đến từ khắp châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đây là một vụ tấn công “gây sốc”. "Thay mặt người dân Ukraine, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của các nạn nhân”, ông viết trên X.

Người phụ trách chính sách đối ngoại của châu Âu - bà Kaja Kallas - gọi đây là "một bi kịch mà tác động của nó sẽ còn lan xa vượt ra ngoài biên giới Ba Lan".