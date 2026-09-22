Thông tin "bắt cóc học sinh" ở phường Đông Hải là sai sự thật

Sáng 22-9, Công an phường Đông Hải cho biết đã xác minh, làm rõ thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc một người đàn ông tiếp cận học sinh Trường THCS Đông Hải (điểm trường chính) vào cuối giờ chiều 21-9.

Nhận nhầm con của bạn dẫn đến tin đồn thất thiệt

Trước đó, chiều 21-9, một phụ huynh học sinh lớp 6/6 đến đón con tại Trường THCS Đông Hải (điểm trường chính) đã nghe con kể lại việc vừa bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận. Theo lời kể, khi cháu đang đứng chờ mẹ trước cổng trường, người đàn ông này đã tiến lại gần hỏi chuyện. Người này liên tục nói rằng được mẹ cháu nhờ đến đón rồi chở đi ăn phở. Khi cháu bé tỏ ra nghi ngờ và từ chối, người đàn ông này lấy điện thoại ra bấm.

Nhớ lời cha mẹ dặn tuyệt đối không đi theo người lạ, nữ sinh này đã tránh sang một bên cổng trường và gọi điện cho mẹ tới đón. Ngay khi vừa tới nơi, nghe con kể lại sự việc trong trạng thái hoảng sợ, phụ huynh này đã dùng điện thoại chụp lại chân dung người đàn ông. Do vội vã đưa con về, chị đã không trình báo ngay với Công an địa phương mà gửi hình ảnh kèm nội dung cảnh báo cho giáo viên chủ nhiệm. Sự việc sau đó lan truyền nhanh chóng giữa các phụ huynh và giáo viên, gây tâm lý hoang mang, lo sợ về một vụ việc nghi liên quan đến dụ dỗ, bắt cóc trẻ em.

Theo Thượng tá Trần Quốc Chinh - Trưởng Công an phường Đông Hải, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương cử lực lượng xác minh và xác định đây là một sự hiểu nhầm.

Công an phường Đông Hải làm việc với ông L.V.T để làm rõ vụ việc.

Qua hình ảnh các phụ huynh và giáo viên nhà trường cung cấp, Công an phường Đông Hải xác định người tiếp cận cháu bé là ông L.V.T (sinh năm 1974), đang công tác tại một xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau đó, Công an phường Đông Hải đã mời ông T. đến trụ sở làm việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ông T. được bạn nhờ đến Trường THCS Đông Hải để đón một cháu học sinh. Tuy nhiên, do không nhớ rõ khuôn mặt cháu bé, ông đã nhìn nhầm và tiếp cận một học sinh khác. Việc ông T. đề nghị chở về hoặc rủ đi ăn xuất phát từ sự nhầm lẫn chứ không có hành vi, mục đích dụ dỗ hay bắt cóc học sinh như tin đồn.

Người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin

Sau khi xác minh vụ việc, Công an phường Đông Hải đã đề nghị người dân và các phụ huynh chấm dứt việc chia sẻ hình ảnh, đăng tải thông tin sai sự thật về người đàn ông nêu trên. Việc nâng cao tinh thần cảnh giác là hết sức cần thiết, song lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng có thể xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, đồng thời gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng.

Công an phường Đông Hải khuyến cáo các gia đình khi nhờ người quen, người thân đi đón con cần thông báo trước cho trẻ và giáo viên chủ nhiệm. Đồng thời, cung cấp cụ thể thông tin, đặc điểm nhận dạng của người đến đón; hạn chế việc nhờ những người không biết mặt hoặc không nhớ rõ mặt trẻ. Phụ huynh cần thường xuyên hướng dẫn con em kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tuyệt đối không đi theo người lạ. Đặc biệt, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc người lạ có biểu hiện nghi vấn tiếp cận trẻ em xung quanh khu vực trường học, phụ huynh và giáo viên cần nhanh chóng báo cho Ban giám hiệu nhà trường hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.

Thượng tá Trần Quốc Chinh cho biết thêm, việc cảnh giác để giữ an toàn cho trẻ nhỏ phải đi đôi với sự bình tĩnh và kiểm chứng thông tin một cách trách nhiệm. Công an phường Đông Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng lòng, phối hợp chặt chẽ từ nhà trường và Nhân dân để vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, vừa chung tay xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, chính xác.