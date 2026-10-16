Thông tin ban đầu vụ việc một học sinh lớp 1 tử vong tại Trường tiểu học An Dương

Theo đó, em N.M.T, sinh ngày 22.6.2020, là học sinh lớp 1A6, Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, TP. Hải Phòng.

Sau khi tan học lúc 16 giờ 50 phút, em N.M.T, trong khi chờ phụ huynh đến đón có chơi tại khu vực vườn hoa gần ghế đá, sau đó khoảng 17 giờ 10 phút không may bị ngã, vùng đầu bị thương và chảy máu.

Ban Giám hiệu, giáo viên và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa học sinh đến Trung tâm Y tế An Dương để kiểm tra, cấp cứu.

Khi bác sĩ của Trung tâm Y tế phường An Dương thông báo tình hình sức khoẻ của em không tốt, gia đình và nhà trường đã chuyển em đến Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên em đã không qua khỏi.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của em N.M.T vào chiều ngày 15.10.2026

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường An Dương đã chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương xác minh diễn biến sự việc; rà soát camera, hồ sơ trực, người chứng kiến, việc quản lý học sinh sau giờ tan học; hoàn thiện biên bản và báo cáo khách quan, chính xác.

Đồng thời, rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường; kịp thời cảnh báo, khắc phục; chấn chỉnh quy trình quản lý, bàn giao học sinh sau giờ tan học, nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi chưa có người thân đến đón; phân công rõ người phụ trách khi phụ huynh đến muộn.

Cùng với đó, Công an phường An Dương phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân; các ban, ngành, đoàn thể, Tổ dân phố Đồng Giới Đông thăm hỏi, động viên gia đình; phối hợp với gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ chu đáo cho em.

UBND phường An Dương giao Phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi, đôn đốc nhà trường thực hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo bổ sung khi có kết quả xác minh và thông tin chính thức.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.