Thông tin ban đầu về vụ việc cháu bé lớp 1 tử vong tại trường Trường Tiểu học An Dương, TP Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi phụ huynh đang đón học sinh tan trường, cháu N.T.M., (SN 2020, trú tại phường An Dương, TP Hải Phòng, học sinh lớp 1 trường tiểu học An Dương), được chị gái đến đón.

Gia đình cháu N.T.M. thuê xe cấp cứu đưa thi thể cháu về nhà lo hậu sự - Ảnh: MXH.

Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn trong khuôn viên nhà trường, cháu N.T.M. không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các giáo viên nhà trường đã khẩn trương đưa cháu N.T.M. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu N.T.M. đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an phường An Dương và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc, tiến hành khám nghiệm, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường, ghi lời khai người thân của cháu bé, các giáo viên và những phụ huynh có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc nhằm xác định đầy đủ diễn biến, nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16/10, gia đình đã đưa thi thể cháu N.T.M. về nhà để tổ chức mai táng.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật.