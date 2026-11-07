Thông tin Bắc Ninh sáp nhập còn 34 xã, phường là không chính xác

Mấy ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin thành phố Bắc Ninh tiếp tục sáp nhập 99 xã, phường hiện tại thành 34 xã, phường.

Thông tin Bắc Ninh sáp nhập 99 xã, phường thành 34 xã, phường là không chính xác.

Đi kèm thông tin là hình ảnh văn bản có nội dung "phần V. Phương án chi tiết 34 đơn vị mới", với nhiều xã, phường mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 2 đến 3 xã, phương hiện tại.

Ngày 7/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định những thông tin trên là sai sự thật.

"Tôi sẽ đề nghị lực lượng Công an xử lý những người đăng thông tin không đúng sự thật", ông Sơn thông tin.

Một lãnh đạo Sở Nội vụ Bắc Ninh xác nhận "hiện chưa có phương án sáp nhập các xã, phường".

Công an phường Yên Phong, thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin sai sự thật liên quan đến sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Công an phường Yên Phong, thành phố Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính được cán bộ và Nhân dân quan tâm.

Lợi dụng vấn đề này, một số cá nhân, tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chủ trương, tên gọi, địa giới hành chính, tổ chức bộ máy và các chính sách liên quan, gây hoang mang trong dư luận.

Trước tình hình trên, Công an phường Yên Phong đề nghị Nhân dân chỉ tiếp nhận thông tin về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính từ các nguồn chính thống của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí có thẩm quyền.

Không tin tưởng, bình luận, chia sẻ hoặc phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng; không tự ý cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, văn bản, tài liệu nhằm xuyên tạc chủ trương, chính sách của Nhà nước.