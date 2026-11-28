Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)