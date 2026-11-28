Ngày 5/10/2026, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 221-QĐ/TW về “trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”, thay thế Quy định số 213-QĐ/TW. Quy định mới có nhiều điểm đáng chú ý, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lấy ý kiến, nhận xét, đánh giá đảng viên, góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương, hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức đảng và củng cố mối liên hệ giữa đảng viên với cấp ủy, Nhân dân nơi cư trú.