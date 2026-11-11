Thông tấn xã Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh 'Từ di sản đến ngoại giao văn hóa'

Nhà báo Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa." (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nhà báo Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa." (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa.” (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám." (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám." (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao đổi với ông Jonathan Wallace Baker, đại diện UNESCO tại Việt Nam tại lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa." (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nhà báo Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu các tác phẩm tại triển lãm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Du khách tham quan triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa,” tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa và dấu ấn đối ngoại của Văn Miếu-Quốc Tử Giám qua các tác phẩm ảnh tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Khách tham quan tìm hiểu những hình ảnh tư liệu về các chuyến thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám của nguyên thủ quốc gia và chính khách quốc tế qua các thời kỳ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Du khách ghi lại những hình ảnh tư liệu về hoạt động đối ngoại tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nơi di sản văn hóa trở thành nhịp cầu kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Khách tham quan sử dụng điện thoại ghi lại những hình ảnh về hoạt động đối ngoại tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám được giới thiệu trong triển lãm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đôi bạn trẻ trong trang phục cưới truyền thống Việt Nam lưu giữ khoảnh khắc bên những bức ảnh tư liệu ghi dấu các hoạt động ngoại giao tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)