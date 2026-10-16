Thông tấn xã Việt Nam tặng sách cho học sinh và chia sẻ về tin giả cho sinh viên

Chiều 16-10, Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên phối hợp với Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị tổ chức tặng “Tủ sách Đinh Hữu Dư” cho học sinh điểm 2, phân hiệu 2, Trường Tiểu học Tây Nha Trang.

Đại diện Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên, Trường Tiểu học Tây Nha Trang và đơn vị tài trợ tặng quà cho học sinh.

Theo đó, đoàn đã tặng hơn 50 đầu sách tham khảo cho thư viện với các bản sách được lựa chọn kỹ lưỡng thuộc các nội dung về kỹ năng sống; thơ và truyện; kiến thức Toán học và Tiếng Việt. Ngoài ra, đoàn cũng trao 20 suất học bổng và quà cho học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 35 triệu đồng.

Đại diện Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên tặng quà cho học sinh.

Được biết, từ năm 2018, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã phát động chương trình “Tủ sách Đinh Hữu Dư” với mong muốn viết tiếp ước mơ còn dang dở của đồng nghiệp Đinh Hữu Dư - phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại tỉnh Yên Bái bị lũ cuốn tử nạn trong khi tác nghiệp. Đến nay, Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên đã tặng hàng trăm nghìn cuốn sách và trang thiết bị phòng đọc thiết yếu cho các điểm trường miền núi tại các tỉnh trong khu vực.

Đại diện Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên (bên phải) trao bảng tượng trưng 50 đầu sách cho lãnh đạo Trường Tiểu học Tây Nha Trang.

* Chiều cùng ngày, Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang tổ chức chương trình chia sẻ “Nói không với Fake news” cho gần 600 sinh viên.

Đại diện Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang trao học bổng cho các đoàn viên của trường.

“Nói không với Fake News” là một hợp phần thuộc Dự án Chống tin giả của Thông tấn xã Việt Nam được Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Đối tượng của chương trình là học sinh, sinh viên, những người tiếp cận nhanh và nhiều với Internet.

Sinh viên Trường Đại học Nha Trang trao đổi về chủ đề "Nói không với Fake news” với nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam.

Tại chương trình, sinh viên được nghe các nhà báo giàu kinh nghiệm trao đổi về nhiều nội dung thiết thực như: Fake news - tin giả là gì; cách nhận diện Fake news và những điều sinh viên cần làm để phòng, chống tin giả trên mạng xã hội; sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đúng cách, cách nhận dạng những thông tin do AI tạo ra nhằm mục đích lừa đảo, cách phòng tránh “cạm bẫy mạng”… Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên trong việc chọn lọc, kiểm chứng, ứng xử thông tin trên các nền tảng mạng xã hội và trong cuộc sống hàng ngày.

Gần 600 sinh viên tham dự chương trình chia sẻ “Nói không với Fake news”.

Dịp này, ban tổ chức chương trình cũng trao 10 suất quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia và có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn của nhà trường.