Thông tấn xã Việt Nam làm việc với Hãng Thông tấn Pháp AFP

Từ ngày 15/10/2026, Hà Nội áp dụng biểu giá mới đối với dịch vụ trông giữ phương tiện tại các điểm sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố thuộc phạm vi quy định. Mức giá thay đổi, thói quen đi lại của một bộ phận người dân bắt đầu có những điều chỉnh.