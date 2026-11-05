Thông tấn xã Việt Nam làm việc với Hãng Thông tấn Pháp AFP

Ông Fabrice Fries, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hãng Thông tấn Pháp (AFP) tặng quà lưu niệm cho Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu.(Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Ông Fabrice Fries, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AFP phát biểu. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Ông Fabrice Fries, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AFP, phát biểu. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Ông Michael Mainville, Giám đốc AFP khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Ông Sebastien Berger, Giám đốc AFP khu vực Đông Nam Á phát biểu. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Ông Nguyễn Đức Vũ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) phát biểu. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Ông Alexis Bibard, Phó Giám đốc Thương mại AFP khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Bà Trần Thị Thắng, Trưởng Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại (Thông tấn xã Việt Nam) phát biểu. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Các đại biểu Hãng Thông tấn Pháp (AFP) tham quan mô hình sản xuất tin bài của Ban Biên tập tin Thế giới (Thông tấn xã Việt Nam). (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc.(Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)