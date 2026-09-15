Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Tổng Giám đốc Thông tấn quốc gia Lào Vannasin Simmavong trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động KPL, Tổng Giám đốc Vannasin Simmavong gửi lời chúc mừng tới Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN; khẳng định trong 81 năm xây dựng và phát triển, TTXVN không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò của một hãng thông tấn quốc gia, cung cấp thông tin kịp thời, tin cậy cho xã hội, mà còn luôn đồng hành cùng đất nước và nhân dân Việt Nam qua những giai đoạn lịch sử quan trọng của cách mạng.

Theo Tổng Giám đốc KPL, các thế hệ phóng viên TTXVN đã không quản ngại gian khổ, có mặt tại những tuyến đầu, trên khắp các chiến trường ác liệt cũng như những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để ghi nhận trung thực các sự kiện và sự thật của thời đại. Những thành quả đó không chỉ là các bản tin hay hình ảnh hằng ngày, mà còn là những trang sử bằng hình ảnh và chữ viết vô giá của dân tộc.

Trong thời kỳ hòa bình, xây dựng và hội nhập quốc tế, TTXVN tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp “thông tin nguồn” chính xác cho hệ thống báo chí trong và ngoài nước; tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bước vào kỷ nguyên số, TTXVN đã chủ động đổi mới, chuyển mình mạnh mẽ để trở thành cơ quan thông tấn đa phương tiện hiện đại, giữ vững vai trò là dòng thông tin chủ lực và nguồn tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Từ góc độ của KPL, Tổng Giám đốc Vannasin Simmavong bày tỏ sự khâm phục đối với TTXVN khi không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin trong nước, mà còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong công tác thông tin đối ngoại. Trong đó, mối quan hệ hợp tác với Lào luôn được TTXVN đặc biệt coi trọng.

Ông Vannasin Simmavong cho rằng chặng đường 81 năm của TTXVN là bài học quý về sự tích lũy kinh nghiệm, tinh thần hy sinh, cống hiến và khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động của thời đại.

Đánh giá về quan hệ hợp tác giữa KPL và TTXVN, Tổng Giám đốc Vannasin Simmavong nhấn mạnh hai hãng thông tấn có lịch sử hợp tác đặc biệt. Ngay từ những năm tháng chiến tranh gian khổ, trước khi KPL được thành lập năm 1968, các phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên TTXVN đã hỗ trợ, đồng cam cộng khổ với các nhà báo Lào. TTXVN cũng là cơ quan phát ra thế giới bản tin đầu tiên về việc thành lập KPL.

Trong suốt quá trình phát triển, TTXVN đã hỗ trợ KPL trên nhiều lĩnh vực, từ đào tạo nhân lực, nâng cao chuyên môn, cung cấp trang thiết bị kỹ thuật đến xây dựng trường quay tin tức trực tuyến và hỗ trợ xử lý các sự cố hệ thống.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến mới, Tổng Giám đốc KPL Vannasin Simmavong đề xuất hai cơ quan truyền thông của hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên 5 phương diện trọng tâm.

Thứ nhất, duy trì và tăng cường trao đổi thông tin chính thống, kịp thời về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Thứ hai, phối hợp sản xuất các sản phẩm truyền thông chuyên đề, bài viết chuyên sâu, phim tài liệu, hình ảnh và video về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần lưu giữ những ký ức lịch sử quý báu và truyền tải đến thế hệ trẻ.

Thứ ba, nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo nghiệp vụ báo chí hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và truyền thông đa nền tảng, đồng thời tăng cường phương pháp kiểm chứng thông tin và đấu tranh phòng, chống tin giả.

Thứ tư, duy trì hiệu quả cơ chế gặp gỡ, trao đổi đoàn cấp lãnh đạo và cán bộ chuyên môn, đồng thời triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai hãng giai đoạn 2026-2030.

Thứ năm, phát huy vai trò của hai hãng thông tấn quốc gia trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp thông tin chuẩn xác, góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, qua đó bảo vệ và củng cố tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc.

Tổng Giám đốc KPL Vannasin Simmavong bày tỏ tin tưởng rằng, trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam, KPL và TTXVN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò của hai cơ quan thông tấn chính thức, uy tín được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước tin tưởng, góp phần giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực.