Sau khi được khắc phục bước đầu, điểm sạt lở tại Km131+900 Quốc lộ 279 đã thông tạm cho xe máy và ô-tô con lưu thông. (Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai)

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 24 đến sáng 25/11, tại Km131+900 Quốc lộ 279, khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương xảy ra sạt lở ta-luy dương nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất, đá từ ta-luy dương trượt xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt hoàn toàn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Trước tình hình trên, từ 17 giờ ngày 26/11, tỉnh Lào Cai tổ chức phân luồng giao thông tạm thời, cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí sạt lở. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai phối hợp Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) chỉ đạo các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, khẩn trương triển khai công tác khắc phục, giải phóng đất, đá trên mặt đường.

Lực lượng chức năng huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại Km131+900 Quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai, bảo đảm giao thông bước đầu được thông suốt. (Video: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai)

Đến 14 giờ ngày 27/11, vị trí sạt lở đã được xử lý bước đầu và thông tạm cho xe máy, ô-tô con lưu thông qua. Các đơn vị thi công tiếp tục tập trung xử lý khối lượng đất, đá còn lại, phấn đấu sớm khôi phục giao thông bình thường trên tuyến.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai Trần Xuân Hiện, đến nay, tuyến đường đã cơ bản được khắc phục, có thể thông tuyến tạm thời để xe máy và ô-tô con lưu thông. Cùng với đó, Công ty Điện lực Văn Bàn đang triển khai thi công, lắp dựng cột điện 35kV mới, dự kiến trong ngày 28/11 sẽ hoàn thành việc đóng điện. Tuy nhiên, do trên đỉnh ta-luy vẫn còn hiện tượng đá lăn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế, nên đơn vị thi công sẽ tổ chức cấm đường, không cho các phương tiện lưu thông trong khung giờ ban đêm để bảo đảm an toàn.

Trong thời gian tiếp tục khắc phục sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai hướng dẫn các phương tiện lựa chọn lộ trình thay thế.

Cụ thể, đối với phương tiện di chuyển từ xã Dương Quỳ, khu vực Bảo Yên (cũ) đi tỉnh Lai Châu và ngược lại, có thể đi theo tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, ra tại nút giao IC19, hoặc lưu thông theo Quốc lộ 70, đường tỉnh 151, Quốc lộ 4E, sau đó kết nối qua Km135+835 Quốc lộ 4D (phường Sa Pa) để đi Lai Châu.

Đối với phương tiện từ xã Minh Lương, Nậm Xé đi Văn Bàn, lộ trình thay thế là di chuyển từ Lai Châu theo Quốc lộ 32, Quốc lộ 4D, sau đó kết nối vào cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại nút giao IC19 hoặc đi theo Quốc lộ 70, đường tỉnh 151, Quốc lộ 4E và đường tỉnh 162 để đến Văn Bàn.

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm để hướng dẫn, điều tiết phương tiện; đồng thời khuyến cáo người dân, lái xe thường xuyên cập nhật tình hình giao thông, chấp hành nghiêm hướng dẫn phân luồng, không tự ý đi vào khu vực đang thi công nhằm bảo đảm an toàn.

Việc thông tạm tuyến đường mới chỉ áp dụng đối với xe máy và ô-tô con. Các phương tiện khác cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi thông báo của cơ quan chức năng cho đến khi tuyến đường được khôi phục hoàn toàn.